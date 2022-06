Les altcoins peuvent-ils croître plus rapidement que Bitcoin (BTC) au cours du mois à venir ? | Cryptomonnaie

Les traders ont poursuivi leur croissance car la plupart des pièces continuent de se négocier dans la zone verte. DOGE est la seule exception à la règle, en baisse de 0,26%.

Top des pièces par CoinMarketCap

BTC/USD

Bitcoin (BTC) a augmenté de près de 4 % au cours de la dernière journée après avoir réussi à dépasser la barre des 30 000 $.

Graphique BTC/USD par TradingView

Bitcoin (BTC) se consolide dans une fourchette de 31 500 $ à 32 000 $ après la bougie haussière d’hier. Si le volume d’achat reste élevé et que les haussiers peuvent conserver l’initiative jusqu’à la fin de la journée, le nouveau mois pourrait commencer par le test de la résistance à 32 650 $.

Bitcoin se négocie à 31 637 $ au moment de la presse.

BNB/USD

Binance Coin (BNB) a le moins augmenté de la liste, augmentant de 1,20 %.

Graphique BNB/USD par TradingView

Même si Binance Coin (BNB) semble plus faible que les autres pièces, la pièce d’échange native pourrait revenir au-dessus de la zone importante de 300 $. De plus, le prix se situe près du niveau de résistance, ce qui signifie que les acheteurs sont plus puissants que les baissiers pour le moment. Ainsi, il y a de fortes chances de voir une croissance supplémentaire à 320 $ dans les prochains jours.

BNB se négocie à 318,70 $ au moment de mettre sous presse.

ADA/USD

Cardano (ADA) est le plus gros gagnant aujourd’hui, explosant de 15% depuis hier.

Graphique ADA/USD par Trading View

Malgré la forte croissance, le taux de Cardano (ADA) a rebondi sur la résistance à 0,6856 $, ce qui signifie que les traders ne sont pas assez puissants pour une croissance à moyen terme. Cependant, si le taux se négocie au-dessus de 0,60 $ et que le prix commence à se consolider près de cette marque, les traders peuvent s’attendre à une cassure, suivie d’un mouvement à la hausse jusqu’à la marque de 0,70 $.

ADA se négocie à 0,615 $ au moment de la presse.