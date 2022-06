Les traders Bitcoin s’apprêtent à passer à 35 000 $ alors que le Panama ouvre ses portes à BTC | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin prépare la vapeur pour un passage à 35 180 $ après la récente montée en puissance.

La deuxième étape viendra après un retracement sain vers la zone d’achat de 29 100 $ à 30 241 $.

Une ventilation du niveau de soutien de 27 708 $ invalidera la thèse haussière à court terme.

Le prix du bitcoin semble ralentir après le récent rallye, ce qui suggère qu’un retracement est probable. Un repli fera plus de bien que de mal pour BTC car il permettrait aux acheteurs mis à l’écart d’intervenir et de propulser la prochaine étape de la reprise.

Alors que la grande crypto se prépare pour la deuxième phase de son mouvement haussier, la ville de Panama et ses banques s’ouvrent à BTC. L’institution financière panaméenne, Towerbank, en particulier, est devenue compatible avec la cryptomonnaie en ouvrant la voie à l’adoption de la cryptomonnaie.

Le vice-président des produits de Towerbank, Gabriel Campa, a déclaré que cette étape atténuerait les points douloureux des citoyens qui sont souvent confrontés à des revers en utilisant les banques. Il a également noté que de tels retards ne se produiront pas lors de l’utilisation de crypto-monnaies.

Le prix du Bitcoin se prépare pour la prochaine phase

Le prix du bitcoin a balayé la fourchette à 31 493 $ et se consolide actuellement au-dessus, essayant d’établir un biais directionnel. Le mouvement probable serait un retracement haussier vers la zone d’achat de 29 100 $ à 30 241 $.

Fait intéressant, cette zone englobe le plus bas de lundi à 29 288 $ et la zone de demande d’une heure, s’étendant de 29 288 $ à 29 450 $. Par conséquent, la confluence des supports est un bon endroit pour un renversement et pour démarrer une nouvelle étape.

La tendance à la hausse qui en résulte est susceptible de propulser le prix du Bitcoin vers l’écart CME allant de 34 445 $ à 35 180 $. Ces écarts se forment depuis que le trading CME est fermé le week-end. Ce mouvement constituerait une ascension de 20% par rapport au niveau de 29 288 $ et est probablement là où la hausse est plafonnée pour BTC.

Graphique BTC/USD sur 1 heure

Indépendamment de l’optimisme autour du prix du Bitcoin après la récente montée en puissance, une rupture du niveau de support de 27 708 $ créera un plus bas et invalidera la thèse haussière à court terme. Cette évolution pourrait encore faire chuter le prix du Bitcoin de 8,6 % jusqu’au plus bas du 12 mai à 25 333 $.