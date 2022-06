À la suite de l’effondrement de Terra, la Corée du Sud prévoit un nouveau comité de surveillance de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Le tristement célèbre effondrement de Terra a peut-être précipité la création d’une entité de supervision et de contrôle des actifs numériques, qui devrait être lancée début juin.

L’ascension et la chute de l’écosystème Terra ont eu des conséquences majeures dans le monde entier, mais il ne fait aucun doute que la Corée du Sud, le berceau de son créateur, était le pays le plus concerné de tous.

Au milieu des signes indiquant que le co-fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, faisait face à des problèmes juridiques en Corée du Sud, le parti au pouvoir du pays a annoncé mardi qu’il lancerait un nouveau comité des actifs numériques début juin, selon le média local NewsPim.

Selon le rapport, le comité servira de chien de garde sur l’industrie de la cryptomonnaie et sera responsable de la préparation et de la supervision des politiques – c’est-à-dire jusqu’à ce que la prochaine loi-cadre sur les actifs numériques soit promulguée et qu’une entité gouvernementale formelle consacrée à la cryptomonnaie soit établie.

Le comité est une extension et une réorganisation d’un organisme existant qui supervise les actifs numériques et devrait améliorer l’efficacité des politiques en rationalisant les efforts de surveillance du gouvernement sur la cryptomonnaie.

Selon une version traduite du rapport original, parue en coréen, Hwang Seok-jin, professeur à l’Université de Dongguk et membre du Comité spécial sur les actifs virtuels, a suggéré qu ‘«un ministère devrait être créé pour protéger les investisseurs d’actifs numériques à le même niveau de protection des investisseurs en actions.

Le professeur a également comparé le volume quotidien des échanges de crypto-monnaie du pays à celui de la bourse de Kosdaq, suggérant une fois de plus que l’industrie devrait être traitée de la même manière que les actions traditionnelles.