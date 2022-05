Qu’adviendra-t-il du prix du Shiba Inu après le départ du fondateur Ryoshi | Cryptomonnaie

Prix ​​SHIB à un point crucial pour potentiellement casser la tendance baissière.

Le fondateur de Shiba Inu, Ryoshi, se retire de la communauté et démissionne après avoir effacé tous les comptes de médias sociaux.

La décision de Ryoshi pourrait déconcerter les marchés et retarder la cassure haussière.

Les commerçants de Shiba Inu (SHIB) doivent être nerveux après que les médias ont capté le dernier tweet et la dernière chute de micro du fondateur de Shiba Inu, Ryoshi, quelques instants avant qu’il n’efface tous ses comptes de médias sociaux. Avec sa démission, les commerçants se demanderont si c’est juste le fondateur qui laisse la crypto-monnaie se tenir debout sur ses deux jambes ou s’il y a plus de détails à venir étant donné que la débâcle de Luna n’est toujours pas loin dans leur esprit. En conséquence, le prix SHIB s’est replié sur le pied arrière, ce qui pourrait atténuer les espoirs d’une cassure haussière à tout moment, car la confiance devra être reconstruite au fil du temps.

La cassure du prix SHIB retardée alors que l’incertitude se faufile

Le prix du Shiba Inu voit son action sur les prix relativement contenue après le dernier tweet de son fondateur Ryoshi : « Je suis juste un mec sans conséquence tapant sur un clavier, et je suis remplaçable. Je suis Ryoshi’. Bien que le fondateur pseudonyme ait déjà averti à plusieurs reprises qu’il n’avait pas l’intention de rester indéfiniment, la nouvelle a mis les commerçants sur les nerfs, se demandant si c’était le bon moment pour acheter ou si quelque chose d’autre se passait dans la même pièce qui pourrait déclencher pertes futures. Les investisseurs viennent tout juste de commencer à ignorer la débâcle de Terra Luna. Le moment est sans aucun doute particulier car la confiance mondiale dans les crypto-monnaies et les monnaies alternatives n’a pas encore atteint son niveau de 2021.

Le prix SHIB devait techniquement dépasser la ligne de tendance descendante rouge et récupérer le niveau pivot historique à 0,00001209 $. Maintenant, cependant, l’évasion est susceptible d’être retardée et de ne se matérialiser qu’à un stade ultérieur, car l’action des prix va maintenant rechercher un support autour de 0,00000965 $ ou un niveau supérieur, selon l’endroit où les nouveaux niveaux de support mensuels apparaîtront à partir de mercredi, car un nouveau mois de trading approche à grands pas lorsqu’ils seront recalculés. Dans quelques jours, attendez-vous à ce que la cassure haussière suive avec une action sur les prix récupérant 0,00001209 $ et peut-être 0,00001708 $ une fois que les commerçants auront pleinement confiance et que la nouvelle de la démission du fondateur sera passée au second plan.

Graphique journalier SHIB/USD

Comme mentionné dans les paragraphes précédents, la question demeure de savoir si quelque chose d’autre se prépare sous le capot. Existe-t-il un risque similaire à celui de Tera Luna ? Certes, le prix SHIB n’est pas une pièce stable et se comporte donc tout à fait différemment, mais les commerçants peuvent toujours soupçonner que quelque chose ne va pas. Dans un cas où la confiance des investisseurs est ébranlée, l’action des prix pourrait passer en dessous de 0,00000965 $ et se vendre davantage dans une sorte de vote de défiance par les commerçants qui ramèneraient l’action des prix à 0,00000655 $.