Le prix LUNA 2.0 de Terra explose de 50% alors que Binance, Gate.io, KuCoin, Kraken listent le jeton | Cryptomonnaie

Le prix LUNA 2.0 de Terra a bondi de 50% du jour au lendemain en réponse à l’inscription sur les plateformes de crypto-monnaie Binance, Gate.io, KuCoin, Kraken et autres.

La flambée des prix de LUNA 2.0 a commencé quelques heures avant son inscription sur le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance.

Les utilisateurs de Terra ont reçu moins de largages aériens de LUNA 2.0 que prévu, les développeurs travaillant activement sur la solution.

Le prix LUNA 2.0 de Terra s’est remis de sa chute avec de nouvelles annonces d’inscription d’échanges de crypto-monnaie, de portefeuilles et de plates-formes à terme. Les détenteurs de Luna Classic (LUNC) et de TerraUSD (UST) ont fait part de leurs inquiétudes quant à la réception de moins de LUNA du largage que prévu, et l’équipe de Terra enquête actuellement sur le problème.

Le prix de LUNA 2.0 explose après sa cotation sur les bourses

Le prix de LUNA 2.0 est à près de 54 % de son prix initial de 17,80 $ le 28 mai. Après la chute initiale, LUNA a fait un retour massif après avoir annoncé des annonces sur les plateformes d’échange et les marchés au comptant et à terme. LUNA 2.0 a enregistré des gains de 50 % du jour au lendemain, alors que Do Kwon a retweeté les annonces d’inscription de Bybit, Gate.io, Binance, Kucoin, Huobi, Kraken et OKX. Sur Binance, LUNA 2.0 est répertoriée dans la zone d’innovation, un espace pour les jetons qui présentent un risque plus élevé que les autres.

Annonce de Binance pour l’inscription de LUNA dans la zone d’innovation

Après le crash colossal des jetons frères de Terraform Labs, LUNA (maintenant Luna Classic, LUNC) et TerraUSD (UST), le PDG et co-fondateur de Terra a dévoilé un plan de relance pour sauver l’écosystème. LUNA 2.0, la version remaniée de la pièce LUNA, a été lancée et liée à une nouvelle blockchain. Le prix de LUNA 2.0 a chuté après son largage, avec une baisse constante du prix du jeton depuis le hard fork, avant de remonter de près de 23 % au cours des dernières heures.

Binance et les principaux échanges de crypto-monnaie prennent en charge LUNA 2.0 de Terra

Les principaux échanges de crypto-monnaie ont promis de prendre en charge le largage aérien LUNA 2.0 de Terra et la liste sur leurs plates-formes. Les contrats à terme perpétuels, au comptant et dérivés dans LUNA 2.0 sont en direct sur plusieurs plateformes.

Avec des poids lourds de la crypto comme Binance et Kraken qui mettent leur poids derrière LUNA 2.0, le portefeuille Leap, le portefeuille Guarda et Atomicwallet.io prennent également en charge le jeton. Les grands acteurs de l’espace des portefeuilles cryptomonnaies, comme MetaMask et Trust Wallet, n’ont pas encore annoncé la prise en charge de LUNA 2.0.

Le portefeuille Trust, qui prend en charge 66 blockchains, a récemment appelé sa communauté à voter sur une proposition de gouvernance, en choisissant entre la chaîne Ronin et Terra. Étant donné que les deux blockchains ont subi une attaque de différentes ampleurs qui ont influencé négativement leurs prix de jetons, Trust wallet a demandé à la communauté d’identifier la chaîne où les points positifs l’emportent sur le coût de la priorisation de l’intégration.

Proposition de gouvernance sur le Trust Wallet

Le résultat de la proposition a été une demande plus élevée (73,88 %) pour l’intégration de Ronin, par rapport au jeton LUNA 2.0 de Terra.

Le largage aérien de LUNA 2.0 de Terra est inférieur aux attentes

Les détenteurs éligibles de LUNA (maintenant LUNA Classic, LUNC) et UST de Terra ont fait part de leurs inquiétudes concernant un airdrop de LUNA 2.0 plus faible que prévu. L’équipe derrière LUNA 2.0 recueille plus d’informations à partir des instantanés pertinents et de la blockchain, et a révélé que le problème fait actuellement l’objet d’une enquête.

Attention $LUNA destinataires du parachutage Nous sommes conscients que certains ont reçu moins $LUNA du largage que prévu et travaillent activement sur une solution. Plus d’informations seront fournies lorsque nous aurons rassemblé toutes les données, alors restez à l’écoute. — Terra Propulsé par LUNA (@terra_money) 30 mai 2022

L’équipe de Terraform Labs est consciente que certains utilisateurs attendent une solution active pour recevoir des jetons LUNA 2.0 inférieurs auxquels ils sont éligibles. L’équipe de Terra a demandé aux utilisateurs de rester à l’écoute pour plus d’informations sur le problème.

