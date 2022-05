Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Cardano et SafeMoon – European Wrap 31 May | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin semble avoir déclenché un rallye de secours qui va revoir des niveaux importants, autrefois critiques pour catalyser la vente. Certains altcoins ont déjà commencé leurs accélérations, mais pour Ethereum et Ripple, un retracement mineur semble probable avant qu’ils ne commencent leurs ascensions.

Le prix de Cardano a réussi à faire une course explosive au cours des quatre derniers jours alors que les traders Bitcoin font leur retour. Cette reprise impressionnante semble maintenant préparer une nouvelle étape.

Le prix de SafeMoon (SAFEMOON) devrait ouvrir une autre boîte de gains potentiels et d’appréciation des prix, car deux éléments techniques majeurs se dérouleront au cours des prochaines séances de négociation. La clôture négative de lundi pourrait se transformer en piège à traders, car la cassure à la baisse semble fausse. Ajoutez à cela le fait qu’une croix dorée peut se former alors que la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours dépasse la SMA sur 55 jours et cela donne un signal haussier significatif pour les traders, suggérant que le prix de Safemoon pourrait être à l’aube d’un énorme tendance haussière à long terme qui pourrait le ramener à 0,001800000 $.