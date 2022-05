Le prix SafeMoon a un bel avenir après une croix dorée haussière | Cryptomonnaie

Le prix SafeMoon devrait tirer un piège à traders alors qu’une fausse cassure de la tendance haussière se déroule.

Le prix SAFEMOON devrait remonter au-dessus de 0,001100000 $.

Attendez-vous à voir une forte pression sur les traders, et une clôture quotidienne tirerait le SMA de 21 jours au-dessus du SMA de 55 jours, ce qui en ferait une croix dorée.

Le prix de SafeMoon (SAFEMOON) devrait ouvrir une autre boîte de gains potentiels et d’appréciation des prix, car deux éléments techniques majeurs se dérouleront au cours des prochaines séances de négociation. La clôture négative de lundi pourrait se transformer en piège à traders, car la cassure à la baisse semble fausse. Ajoutez à cela le fait qu’une croix dorée peut se former alors que la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours dépasse la SMA sur 55 jours et cela donne un signal haussier significatif pour les traders, suggérant que le prix de Safemoon pourrait être à l’aube d’un énorme tendance haussière à long terme qui pourrait le ramener à 0,001800000 $.

La croix d’or portera 125% de gains pour SafeMoon

Le prix SafeMoon est sur le point d’ajouter un autre chapitre à sa reprise depuis que le rallye de la mi-mai a franchi 0,001100000 $. Il est ensuite retombé sur le support trouvé le long d’une ligne de tendance ascendante verte qui a malheureusement été cassée lors de la session ASIA PAC avec une clôture juste en dessous. De nombreux traders auront sauté après la clôture négative, mais ils pourraient maintenant avoir une surprise déprimante si un piège à traders est tendu. Les haussiers pourraient facilement faire reculer l’action des prix au-dessus de la ligne de tendance ascendante verte et évincer les baissiers avides dans le processus.

Le prix SAFEMOON verra alors un rallye vers 0,001000000 $, ce qui aura des répercussions sur ses moyennes mobiles, car il prendra le SMA de 21 jours au-dessus du SMA de 55 jours, formant une croix dorée. Cet indicateur technique est souvent un prélude à un plus grand potentiel de hausse à moyen terme, ce qui pourrait confirmer que le prix de SafeMoon devrait remonter vers 0,0018000000 $. Cela signifierait une énorme augmentation de prix de 125% car SafeMoon remet les pendules à l’heure après ses performances médiocres au cours des cinq premiers mois de cette année.

Graphique journalier SAFEMOON/USD

Le risque à la baisse provient du potentiel d’augmentation de la force du dollar s’il rebondit sur ses barrières techniques, une force qui pourrait peser sur l’évolution des prix de SafeMoon. Après cela, les baissiers pourraient prendre de l’ampleur et ramener l’action des prix à la baisse, vers 0,000611824 $, ce qui correspond au niveau de 61,8 % de Fibonacci. Si le prix clôture à ce niveau, cela signifiera que la croix dorée s’est estompée et conduira à une continuation de la croix de la mort.