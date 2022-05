Comment le prix d’Ethereum réagira-t-il une fois que les développeurs auront terminé la mise à niveau de Merge testnet en une semaine | Cryptomonnaie

La première mise à jour du testnet Ethereum Ropsten Merge est prévue pour le 2 juin et sera terminée le 8 juin.

Ethereum Merge pourrait réduire l’émission de l’altcoin de 90%, selon les analystes de Bloomberg, cela pourrait alimenter un rallye Ethereum.

Le récit de la triple réduction de moitié pourrait se jouer sur la réussite de la fusion, poussant le prix d’Ethereum à son objectif de 10 000 $.

Le testnet Ethereum Ropsten Merge se rapproche et devrait être achevé le 8 juin. Les partisans s’attendent à ce que la réussite de la mise à niveau de la fusion influence positivement le prix de l’altcoin et le pousse à atteindre un objectif de 10 000 $, sur la base du récit Ethereum Triple Halving.

Le testnet Ethereum Ropsten Merge démarre le 2 juin

Vitalik Buterin, le co-fondateur d’Ethereum, a déclaré à la communauté lors du récent sommet de l’ETH Shanghai que le testnet Ropsten Merge était l’étape la plus critique pour les développeurs. La réussite de la mise à niveau de la fusion prévue pour le 2 juin 2022 sera la clé du parcours de la transition d’Ethereum de la preuve de travail à la preuve de participation.

Dans un tweet récent, Colin Wu, un journaliste chinois, a rapporté des détails sur la transition de la couche d’exécution de Proof-of-Work à Proof-of-Stake.

Le testnet Ethereum Ropsten commencera la mise à niveau de la fusion le 2 juin, qui sera le premier testnet à réaliser la fusion. La couche d’exécution passe de POW à POS à la difficulté totale du terminal (TTD) spécifiée. La fusion de testnet devrait être achevée le 8 juin. – Chaîne de blocs Wu (@WuBlockchain) 31 mai 2022

Vance Spencer, co-fondateur de la société de capital-risque Framework Ventures, affirme : « Si vous pensez à la façon dont les marchés de la cryptomonnaie évoluent habituellement, le plus grand événement est généralement la réduction de moitié du Bitcoin, réduisant de moitié l’offre de Bitcoin. Ici, nous avons l’offre de Ethereum est réduit de 90% en un instant. »

La fusion Ethereum représente une réduction allant jusqu’à 90 % de l’émission de l’altcoin. Une réduction de l’offre en circulation d’Ethereum pourrait alimenter une pénurie et augmenter le prix de l’altcoin.

Triple Halving pourrait envoyer le prix de l’ETH sur la lune

Le récit Ethereum Triple Halving a été proposé par le chercheur Nikhil Shamapant. Les partisans estiment que la mise en œuvre réussie d’EIP-1559, le protocole de gravure et la migration de PoW vers PoS via la fusion, pourraient réduire le volume d’Ethereum à un équivalent de trois moitiés et demie de Bitcoin. Une réduction de l’émission d’Ethereum et le Triple Halving pourraient pousser l’altcoin à son objectif de 10 000 $, présenté dans le cadre du récit de Shamapant.

Shamapant croit,

Ce [Ethereum price] peut certainement aller beaucoup plus haut, je pense que nous pouvons voir le prix monter à 10 000 $, où de nombreux objectifs de prix haussiers ETH commencent à entrer en jeu et les gens prennent des bénéfices. Je pense que nous nous dirigerons vers cette fourchette de 10 à 25 000 $, que nous toucherons beaucoup d’approvisionnement et que nous pourrions voir de gros retraits et une consolidation à ce stade.

Les prix des ETH approchent les 2 000 $

Sur la base des données de la plate-forme de crypto-intelligence IntoTheBlock, le prix d’Ethereum a grimpé au-dessus de 1 900 $ grâce à l’augmentation des positions en cours dans les altcoins. L’intérêt ouvert croissant pour Ethereum, atteignant 9,37 milliards de dollars, indique une quantité substantielle de positions longues ouvertes par les commerçants.

Cela révèle que les commerçants sont optimistes quant à une hausse des prix d’Ethereum, alors que la fusion se rapproche.

Intérêt ouvert pour Ethereum

Malgré la récente baisse du prix d’Ethereum, en baisse de près de 60 % par rapport à son niveau record, les adresses et transactions actives quotidiennes sur le réseau sont restées quasi constantes depuis novembre 2021. Les partisans considèrent cela comme un signe haussier pour Ethereum.

Transactions et adresses quotidiennes Ethereum

@rektcapital, un analyste de premier plan en crypto-monnaie, a évalué le graphique des prix Ethereum et a noté que le rebond de l’altcoin par rapport au support majeur n’est pas une surprise. Le prix d’Ethereum pourrait poursuivre sa montée à partir du niveau actuel et atteindre le niveau de 2 269 $, le faisant basculer dans une nouvelle résistance.

Tableau des prix ETHUSD

