Le potentiel de prix de Cardano augmente avec le lancement du pont Ethereum, des transactions fantômes et des millions de NFT | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano devrait ralentir et revenir au niveau de support de 0,516 $ après une hausse de 55 %.

Un rebond autour du niveau susmentionné pourrait déclencher une autre tendance haussière de 52 %.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 0,471 $ invalidera la thèse haussière pour ADA.

Le prix de Cardano a réussi à faire une course explosive au cours des quatre derniers jours alors que les traders Bitcoin font leur retour. Cette reprise impressionnante semble maintenant préparer une nouvelle étape.

Développement de la blockchain de Cardano à travers le toit

Ces perspectives haussières sont soutenues par les développements récents d’un scénario fondamental et d’un scénario en chaîne. Le plus important est peut-être la récente augmentation de l’activité de développement de la blockchain ADA.

Sur la base des données de Santiment, cette métrique a atteint un niveau record de 68 le 27 mai. Compte tenu du prochain hard fork de Vasil, qui devrait faire ses débuts en juin, ce pic d’activité de développement est tout à fait logique.

La nouvelle mise à niveau devrait, en théorie, renforcer les capacités de contrat intelligent de Cardano et de sa plate-forme de contrat intelligent connue sous le nom de Plutus.

Activité de développement ADA

Les investisseurs tentent de rattraper leur retard

À ce pic d’activité backend pour la blockchain Cardano s’ajoute la récente augmentation du volume de transactions sur 24 heures. Ce nombre oscille actuellement autour de 14,24 milliards de dollars sous celui de Bitcoin à 18,60 milliards de dollars.

Ce volume massif de transactions sur la chaîne ADA indique un niveau élevé d’activité de la part des investisseurs ou des utilisateurs. Les investisseurs doivent noter que Cardano a subi des changements massifs, non seulement en raison du récent hard fork de Vasil – depuis la mise en œuvre des contrats intelligents et la capacité de créer des actifs natifs, l’activité des investisseurs, des développeurs et des utilisateurs a augmenté de façon exponentielle.

En conséquence, le volume massif de transactions qui rivalise presque avec le grand crypto pourrait être une combinaison de transactions sur les marchés blockchain, dApps et NFT.

Volume de transactions ADA sur 24 heures

Le récent lancement des marchés NFT ajoute encore plus de crédibilité à un volume de transactions aussi élevé pour Cardano. Pool.pm, une plateforme d’agrégation de données, montre que plus de 5 millions de NFT ou d’actifs natifs ont été créés sur la blockchain Cardano.

Piscine.pm

Cette augmentation massive de l’intérêt des utilisateurs pour la blockchain ADA est survenue après le hard fork de Mary lancé le 1er mars 2021. En juillet 2020, le fondateur de Cardano, Charles Hoskin, a préfiguré le lancement de la fonctionnalité multi-actifs en tweetant,

À cette époque l’année prochaine, je prédis qu’il y aura des centaines d’actifs fonctionnant sur Cardano, des milliers de DApps, des tonnes de projets intéressants et de nombreuses utilisations et utilités uniques. 2021 va être tellement amusant de voir Cardano grandir et évoluer. La communauté est décidément prête à innover – Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) 26 juillet 2020

Plus récemment, Hoskinson a répondu à une critique indiquant que son tweet susmentionné,

Grand âge et 4 millions d’actifs émis. Que diriez-vous de vous informer avant de merder et de passer pour un idiot.

Ethereum-killer se connecte à Ethereum

Le lancement du Iagon Token Bridge ajoute de la crédibilité aux perspectives fondamentales de Cardano. Ce pont permet aux investisseurs d’échanger leurs jetons ERC-20 contre des jetons natifs Cardano. Semblable aux connexions entre différents écosystèmes, ce pont entre l’écosystème ETH et ADA permettra aux utilisateurs de se connecter, de transférer et d’échanger leurs actifs de manière transparente.

De plus, la raison principale des ponts est de permettre le transfert de liquidités ou de capitaux entre les chaînes de blocs. Étant donné qu’Ethereum est le champion en titre en termes d’effets de réseau et de valeur totale verrouillée, les blockchains concurrentes tentent de siphonner cette liquidité.

Par conséquent, la récente augmentation de l’activité de développement et les utilisateurs interagissant avec la blockchain Cardano peuvent s’expliquer par la possibilité de se connecter et de transférer de manière transparente des actifs vers et depuis la blockchain Ethereum.

Avec ces mises à jour majeures d’un point de vue fondamental, les techniques devraient voir une augmentation notable de la valeur marchande du jeton sous-jacent, comme en témoigne le rallye d’environ 55 % de l’ADA au cours des cinq derniers jours.

Prix ​​ADA prêt pour un nouveau déménagement

Le prix de Cardano a balayé la limite inférieure de la fourchette de 0,487 $ à 0,614 $ le 26 mai, mais a mis un autre jour à se consolider et à se redresser. Depuis le creux du 27 mai à 0,444 $, l’ADA a augmenté d’environ 55 %, atteignant le sommet de la fourchette à 0,614 $ et marquant l’obstacle de 0,677 $.

Alors que les investisseurs continuent de réaliser des bénéfices, ADA va revenir à des niveaux de support stables. À cet égard, le 0,614 $ peut servir de point d’appui, mais les barrières qui empêcheront une nouvelle vente sont de 0,516 $ et 0,541 $.

Les investisseurs peuvent accumuler de l’ADA à ces prix réduits et attendre patiemment la prochaine étape, ce qui pourrait propulser le prix de Cardano de 52 % pour atteindre la limite inférieure de l’obstacle de 0,785 $ à 0,90 $.

Graphique ADA/USDT sur 1 jour

Alors que les choses favorisent les traders en ce qui concerne le prix de Cardano, une augmentation soudaine de la pression de vente pourrait renverser ADA pour retester la fourchette basse à 0,487 $. Si le prix de Cardano produit un chandelier de quatre heures près de 0,471 $, cela invalidera la thèse haussière en produisant un plus bas plus bas.

Dans ce cas, ADA pourrait s’effondrer à 0,397 $, où les acheteurs pourraient faire un retour.