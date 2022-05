L’ADA de Cardano grimpe de 25% et mène des gains dans les majors de la cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Les marchés de la cryptomonnaie ont ajouté quelque 4,4 % à la capitalisation globale au cours des dernières 24 heures, alors que Bitcoin (BTC) a vu des signes de creux et que les marchés traditionnels ont montré de la force au début de cette semaine.

Bitcoin a retrouvé le niveau de 31 000 $ en heures américaines lundi après neuf semaines de pertes. Cette décision est intervenue au milieu d’un rallye de soulagement sur les marchés asiatiques, et des données techniques suggérant que l’actif pourrait avoir atteint un creux entre 29 000 et 30 000 dollars.

Le jeton ADA de Cardano a mené les gains parmi les majors de la cryptomonnaie avec une augmentation de 17% pour s’échanger à plus de 64 cents mardi. Les catalyseurs fondamentaux incluent une augmentation de l’émission d’actifs natifs sur le réseau – plus de cinq millions d’actifs ont maintenant été frappés sur Cardano, selon les données – et le prochain hardfork Vasil, une mise à niveau du réseau attendue en juin qui augmenterait les capacités de mise à l’échelle.

Les graphiques de prix suggèrent que l’ADA a vu un support au niveau de 45 cents. Les lectures sur l’indice de force relative (RSI) – un outil utilisé par les traders pour calculer l’ampleur du mouvement des prix d’un actif – sont tombées à près de 33 plus tôt cette semaine, ce qui suggère des signes précoces d’un creux de l’ADA. Cependant, le jeton pourrait voir une forte résistance à la barre des 80 cents.

ADA a touché le fond la semaine dernière, mais la résistance existe à la barre des 80 cents. (TradingView)

L’éther (ETH) a ajouté 5,8 % alors même que les frais d’essence sont tombés au plus bas. Une baisse des frais implique généralement une baisse de la demande pour le réseau, ce qui suggère que cette décision a peut-être été menée par des commerçants pariant sur une reprise à l’échelle du marché au lieu d’être motivée par une croissance fondamentale.

Le XRP a augmenté de 5 %. L’AVAX d’Avalanche et le SOL de Solana ont ajouté jusqu’à 4 %. Memecoins dogecoin (DOGE) et shiba inu (SHIB) ont enregistré des gains limités, n’augmentant que de 3,8 % et 2,3 % respectivement, pour sous-performer l’ensemble du marché.

Ailleurs, les jetons métavers ont vu leurs prix augmenter. L’AXS d’Axie Infinity a augmenté de 46 %, tandis que le SAN de The Sandbox a augmenté de 11 %. La croissance d’AXS est intervenue des semaines après le lancement de la version « Origin » du jeu en avril, ce qui a créé une demande pour les jetons.

Le soulagement des marchés de la cryptomonnaie survient dans un contexte d’optimisme sur les marchés asiatiques. Les cas de coronavirus en Chine sont tombés à moins de 100 pour la première fois depuis début mars, stimulant une augmentation du sentiment parmi les commerçants pariant sur une reprise économique plus large.

Le rallye en Asie s’est poursuivi mardi. Le Hang Seng de Hong Kong et le Shanghai Composite de Chine ont gagné plus de 0,70 % depuis le début de la séance, tandis que les contrats à terme sur le Nasdaq 100 américain, riche en technologies, ont gagné 0,63 %.