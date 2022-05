Ropsten Ethereum testnet prêt pour la « première répétition générale » de Merge | Cryptomonnaie

Le testnet de Ropsten sur le réseau Ethereum est prêt à préparer le terrain pour la «première répétition générale» de la fusion pour adopter le mécanisme de consensus Proof-of-Stake (PoS).

Le développeur de Core Ethereum, Tim Beiko, a annoncé le 31 mai qu’une nouvelle chaîne Beacon pour Ropsten avait été lancée. Il servira de précurseur pour le test final Merge, qui devrait avoir lieu « vers le 8 juin ».

Le testnet de Ropsten est l’un des nombreux terrains de test pour les clients Ethereum. Il imite certains aspects du réseau principal Ethereum, notamment l’utilisation d’une forme sans valeur d’Ether (ETH) pour exécuter des transactions et l’environnement de codage, mais les modifications apportées n’affectent pas le réseau principal.

Ropsten est également le testnet de preuve de travail (PoW) le plus ancien d’Ethereum, lancé en 2016.

Lorsque Ropsten subira enfin sa propre fusion, ce sera un premier aperçu de ce à quoi la vraie fusion pourrait ressembler sur le réseau principal Ethereum. Les effets qui en résultent sur le testnet, ses applications et ses clients donneront aux développeurs un tout premier aperçu de ce à quoi ils peuvent s’attendre pour la fusion du réseau principal et comment éviter que des problèmes ne surviennent.

Beiko a déclaré qu’il y avait encore plusieurs choses auxquelles les développeurs et les gestionnaires de nœuds devaient se préparer avant la date de fusion de Ropsten. La chaîne Beacon doit lancer la dernière mise à jour, et la difficulté de minage, connue sous le nom de TTD, du côté PoW doit être déterminée.

La mise à niveau viendra en premier, suivie du TTD, qui « devrait être choisi d’ici le 2/3 juin », a ajouté Beiko.

La fusion est l’un des événements les plus attendus de l’histoire du réseau Ethereum car elle permettra d’atteindre plusieurs objectifs. Il convertira l’algorithme de consensus PoW d’Ethereum en PoS, rendra le réseau beaucoup plus économe en énergie et changera le nom du réseau en Consensus Layer (anciennement connu sous le nom d’Eth 2.0). Il devrait avoir lieu en août de cette année.

Malgré les espoirs de milliers d’utilisateurs d’Ethereum, la fusion ne devrait pas réduire les frais de gaz sur le réseau.