Les commerçants peuvent maximiser les rendements du prix Solana à ce niveau | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est coincé entre les barrières de 41,25 $ et 55,97 $.

Les investisseurs peuvent accumuler sur le nouveau test de 41,25 $ et s’attendre à ce que SOL rebondisse de 50 %.

Une clôture en chandelier de quatre heures en dessous de 41,25 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Solana a connu un effet d’entraînement alors que Bitcoin a déclenché une tendance haussière le 30 mai. Cette perspective haussière a également provoqué un rallye de SOL et d’autres altcoins. Cependant, pour le jeton de couche 1, un recul vers des niveaux vitaux est probable, permettant aux acteurs du marché d’accumuler à prix réduit.

Prix ​​Solana pour offrir de meilleures opportunités

Le prix de Solana a rebondi sur le niveau de support de 41,25 $ à deux reprises en mai. Ce niveau de support plus élevé a empêché une forte correction et a permis aux haussiers de récupérer et de déclencher une tendance haussière. Le dernier nouveau test du 28 mai a catalysé une hausse de 20% à 48,39 $, ce qui est juste en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) de 100 sur quatre heures à 49,38 $.

Étant donné que BTC doit revenir à des niveaux de support stables, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SOL suive. Par conséquent, un recul de 12 % semble plausible pour le prix de Solana, qui retestera à nouveau la barrière de 41,25 $.

Un rebond par rapport à ce niveau pourrait être la clé du déclenchement d’une montée qui franchit le 100 SMA de quatre heures à 49,39 $ et reteste la limite supérieure à 55,97 $. Ce mouvement constituerait une ascension de 36%.

Cependant, la hausse du prix de Solana pourrait être plafonnée après une revisite du 200 SMA de quatre heures à 63,71 $ ou de l’obstacle de 62,16 $ présent juste en dessous du SMA.

Graphique SOL/USDT sur 4 heures

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Solana, un chandelier de quatre heures près de 41,25 $ invalidera la thèse haussière en produisant un plus bas plus bas. Ce développement pourrait voir SOL s’effondrer à 37,37 $.