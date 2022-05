Un groupe de consommateurs australien appelle à de meilleurs règlements cryptomonnaies en raison de «lois en retard» | Cryptomonnaie

Le groupe de consommateurs australien CHOICE a décrit son cadre réglementaire en matière de cryptomonnaie dans une soumission au Trésor du pays appelant le nouveau gouvernement fédéral à donner la priorité à la cryptomonnaie dans ses réformes des services financiers.

Le groupe australien de défense des consommateurs CHOICE a appelé le gouvernement fédéral à fournir une meilleure protection aux investisseurs en crypto tout en soumettant une proposition de cadre réglementaire pour les échanges de crypto-monnaie opérant dans le pays.

Le cadre réglementaire a été soumis en réponse au document de consultation du Trésor fédéral pour les «fournisseurs de services secondaires d’actifs cryptomonnaies» (CASSP) définis comme des entreprises fournissant des portefeuilles cryptomonnaies de garde et des services d’échange. CHOIX a commenté :

Dans l’état actuel des choses, les protections exécutoires sur le marché non réglementé de la crypto-monnaie se situent quelque part entre négligeables et inexistantes.

Décrivant quatre domaines principaux dans son cadre, le groupe a appelé à une définition unique de la cryptomonnaie pour une meilleure réglementation, une licence pour les échanges conformément aux licences financières actuelles, et pour qu’ils soient liés par les lois sur la protection des consommateurs pour interdire des choses comme la publicité trompeuse.

Enfin, CHOICE a déclaré que les échanges cryptomonnaies doivent adopter des mesures pour empêcher les paiements frauduleux et rembourser les clients lorsqu’ils se produisent.

L’Australian Securities and Investments Commission (ASIC), le principal régulateur des services financiers du pays, a précédemment averti que la crypto-monnaie n’était pas reconnue comme un produit financier. Commentant la réglementation actuelle, le conseiller politique principal de CHOICE, Patrick Veyret, a déclaré :

Le marché de la cryptomonnaie est en plein essor, mais nos lois sont à la traîne, de plus en plus d’Australiens achètent des actifs cryptomonnaies tels que Bitcoin et Ethereum sans protections adéquates des consommateurs.

Veyret a ajouté qu’il y a des cas où « les gens ont perdu toutes leurs économies sans pouvoir récupérer leur argent », citant la récente chute de TerraUSD (UST) comme un « exemple clair de l’extrême volatilité de ce marché non réglementé ».

Selon une enquête en cours menée par CHOICE, seul environ un Australien sur dix a acheté des cryptos tels que Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH) au cours de l’année écoulée, et 71% qui ont signalé un intérêt pour le marché des cryptos n’ont pas acheté en raison de préoccupations liées à la volatilité des prix et aux escroqueries.

CHOICE a rapporté qu’une enquête distincte auprès de 1 034 Australiens menée en mars et avril a révélé que plus de la moitié des répondants ne savaient pas si le trading de crypto était assorti de protections pour les consommateurs comme celles qui s’appliquent au marché boursier. Environ le même nombre de personnes (50%) pensaient que de telles protections des consommateurs pour le trading de crypto devraient être adoptées.

Comme indiqué par Cointelegraph en août 2021, les six premiers mois de cette année ont vu les escroqueries à l’investissement en Australie coûter aux investisseurs plus de 50 millions de dollars, les escroqueries cryptomonnaies rapportant aux mauvais acteurs plus de 25 millions de dollars, soit plus de la moitié des pertes signalées.

Un rapport plus récent publié en mars par CHOICE a révélé que le principal régulateur de la concurrence, l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), avait confirmé près de 10 500 signalements d’escroqueries à la crypto-monnaie en 2021, avec des pertes d’environ 92,6 millions de dollars pour l’année.

Le gouvernement prend des mesures contre la cryptomonnaie malgré l’absence actuelle de réglementation. En mars, l’ACCC a poursuivi Meta en justice pour avoir publié des publicités frauduleuses sur la cryptomonnaie de célébrités.

Le nouveau parti dirigeant du pays, le Parti travailliste, a été critiqué dans le passé pour son absence de politique de crypto-monnaie et Veyret a appelé le nouveau gouvernement à faire de la réglementation de la crypto une priorité absolue :