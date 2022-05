First Mover Asia : Bitcoin dépasse les 31 000 $ ; Courses de trading de carbone crypto pour nettoyer l’acte | Cryptomonnaie

Les protocoles de crédit carbone ont connu des moments difficiles ces derniers mois, mais ont travaillé pour améliorer leur fonctionnement ; Bitcoin a enregistré lundi son plus gros gain en une journée en plus de deux mois.

Prix ​​: Bitcoin bondit de plus de 7 %, et certains analystes du marché de la crypto se demandent si le fond est atteint.

Insights: Les entreprises de commerce de crypto-carbone cherchent à résoudre les problèmes qui les tourmentent.

Avis du technicien : BTC reste dans une fourchette de négociation agitée avec une hausse limitée.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 31 646$ +8,4%

Éther (ETH) : 1 990 $ + 11 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Cardan ADA +17,8% Plate-forme de contrat intelligente Ordinateur Internet PCI +15,7% L’informatique Maillon de chaîne LIEN +12,2% L’informatique

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Bitcoin affiche la plus forte hausse de prix quotidienne en deux mois, alors que les marchés de la cryptomonnaie se rallient largement

Les marchés traditionnels étaient pour la plupart fermés aux États-Unis lundi pour des vacances, mais le bitcoin (BTC) ne s’est pas reposé.

La plus grande crypto-monnaie a bondi de plus de 7% pour atteindre environ 31 500 dollars, son plus gros gain depuis le 9 mars.

La hausse soudaine est survenue alors que le bitcoin venait de terminer une séquence de défaites record de neuf semaines qui a fait chuter le prix à environ 29 400 $ contre 37 600 $.

Maintenant, les crypto-analystes commencent à se demander si le marché trouve un creux après le dernier downdraft.

Selon la société d’analyse de blockchain Glassnode, la récente pression de vente pourrait s’atténuer. « L’action des prix semble avoir atteint un creux pour le moment », a écrit Glassnode lundi dans sa newsletter Uncharted.

Presque toutes les principales crypto-monnaies étaient dans le vert, l’ADA de Cardano gagnant environ 17 % et menant le CoinDesk 20.

Marchés

(La plupart des marchés traditionnels ont été fermés aux États-Unis lundi pour un jour férié.)

Connaissances

Les protocoles de crédit carbone crypto cherchent à s’améliorer

Comme tout ce qui concerne la cryptomonnaie, les protocoles de crédit carbone basés sur la blockchain ont eu du mal au cours du dernier trimestre. Ils sont soumis à la même pression du marché que le reste de l’industrie, qui peine à reprendre pied depuis l’effondrement de Terra.

Mais les défis du secteur ne sont pas seulement liés à la dynamique du marché. Il est également confronté à un calcul interne après que des questions ont émergé sur la qualité des crédits échangés à l’intérieur des jetons de carbone de base (BCT) émis sur le protocole Toucan, qui a conduit Verra, une agence de normalisation hybride et un registre responsable des crédits carbone, à prendre un dur regarde la pratique.

En avril, des chercheurs de Carbon Plan, une organisation à but non lucratif de données climatiques basée en Californie, ont publié un article intitulé « Zombies on the Blockchain », qui décrivait comment environ 28% des unités de carbone vérifiées (VCU) échangeaient des BCT sur le protocole Toucan. et via le commerce du carbone, KlimaDao provenaient de « projets zombies ».

« Toucan semble générer une demande entièrement nouvelle pour des crédits longtemps négligés qui ont connu peu ou pas de demande ces dernières années », ont écrit les chercheurs. « Lorsque le marché de la cryptomonnaie accorde une plus grande valeur aux jetons BCT et KLIMA, ces produits peuvent redonner vie à des projets de compensation autrefois disparus. »

CarbonPlan souligne dans son article que les crédits carbone en vertu de l’article 6 de l’Accord de Paris interdisent l’échange de crédits provenant de projets de compensation carbone enregistrés avant le 1er janvier 2013. Pourtant, ces projets plus anciens sont activement négociés sur le protocole Toucan et étaient toujours symbolisés. jusqu’en novembre 2021.

« Plutôt que d’éliminer l’offre du marché volontaire, cependant, les projets zombies montrent que les BCT font émerger de nouvelles offres – non pas sous la forme de nouveaux projets, mais d’anciens crédits qui n’étaient auparavant pas en mesure de trouver des acheteurs », ont déclaré les chercheurs de CarbonPlan. a écrit. « Grâce à la demande des acheteurs de blockchain, cependant, ces crédits de mauvaise qualité ont trouvé une nouvelle vie. »

Outre la question des « projets zombies », l’autre problème de ces projets est structurel. L’industrie a marchandisé ce qu’on appelle les crédits « retirés ».

Lorsque les entreprises veulent compenser leurs émissions, elles utilisent ce processus pour acheter des crédits et les retirer du marché. À leur tour, ils reçoivent un reçu qui constitue la base de leur compensation carbone publiée et des jetons BCT.

Dans une interview avec S&P Global, Robin Vix, directeur juridique, politique et marchés de Verra, a qualifié tout ce processus de « friture d’esprit » alors que la société prévoit de déconnecter le protocole Toucan de l’achat de crédits retirés.

« Verra interdira, avec effet immédiat, la pratique de créer des instruments ou des jetons basés sur des crédits retirés au motif que l’acte de retraite est largement compris comme faisant référence à la consommation des avantages environnementaux du crédit », indique le communiqué de Verra.

Vix a déclaré à S&P Global que Verra commencerait à examiner les demandes des parties prenantes concernant les crédits carbone retirés et bloquerait tout ce qu’elle soupçonne d’être associé à la tokenisation.

« Les crédits de carbone eux-mêmes sont des choses abstraites intangibles basées sur des contrefactuels de choses que vous ne pouvez pas réellement voir – les émissions. Et puis la crypto est une autre couche d’abstraction en plus de cela », a déclaré Vix.

Mais tout cela ne veut pas dire que Verra est totalement opposée à la tokenisation et à l’échange de crédits carbone ou que Toucan n’est pas conscient des défauts structurels de l’arrangement.

Verra a déclaré qu’elle explorait des moyens d' »immobiliser » les crédits carbone actuels – et non retirés – afin qu’ils puissent être reliés à Toucan ou à d’autres échanges commerciaux.

« La réflexion initiale est que la meilleure façon d’y parvenir est que ces jetons soient liés d’une manière ou d’une autre à des crédits vivants et non retirés afin que les avantages environnementaux n’aient pas encore été utilisés », a déclaré Rix à S&P Global. « En d’autres termes, si vous achetez des jetons ou des pièces, vous savez toujours que le sous-jacent [offset] y a-t-il. »

Dans une interview avec CoinDesk, Rob Schmitt, l’un des principaux développeurs de Toucan, a souligné qu’il ne s’agissait pas de Verra bloquant la tokenisation ; au contraire, Verra veut simplement améliorer le processus.

Schmitt a déclaré que la transition et l’échange de crédits carbone retirés n’étaient pas idéaux, mais juste une première étape. Une fois que Verra aura introduit la capacité d’immobiliser les crédits, cela signifierait que les crédits pourraient être envoyés de manière bidirectionnelle depuis Toucan hors chaîne, créant ainsi une parité des prix.

« Ce sera très positif pour les marchés en chaîne », a-t-il déclaré. «

Schmitt est également au courant de l’article de Carbon Plan sur les zombies. Il pointe vers un article de Toucan intitulé « Raising Standards in the On-Chain Carbon Market » qui décrit le plan de filtrage du protocole pour n’offrir que des crédits de moins de 10 ans.

« L’obsession de l’âge n’est pas nécessairement ce qui est correct ici… si vous avez pris une action climatique une année, c’est la même action l’année suivante. Ce ne sera pas différent », a-t-il déclaré. « Le problème avec ces crédits est qu’il est douteux que ces projets aient eu besoin du financement des crédits carbone pour démarrer.

« Mais c’est un problème que nous avons hérité de Vera. »