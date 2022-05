La Corée du Sud lance une enquête à grande échelle contre Do Kwon et Terraform Labs | Cryptomonnaie

Le bureau du procureur suprême de la République de Corée du Sud a lancé une enquête à grande échelle contre Terraform Labs.

Tous les employés, y compris le PDG Do Kwon, font partie de l’enquête et ont été convoqués.

Le ministère public cherche à savoir s’il y a eu manipulation intentionnelle des prix.

Au milieu de l’effondrement de LUNA et UST de Terra et du lancement de LUNA 2.0, le bureau du procureur suprême de la République de Corée du Sud a lancé une enquête à grande échelle sur Terraform Labs.

Lisez aussi: Le plan de relance LUNA de Terra se poursuit malgré la pression des autorités sud-coréennes sur Do Kwon.

Terraform Labs sous enquête

Le bureau des procureurs suprêmes de la République de Corée du Sud enquête sur les employés travaillant pour Terraform Labs avant la spirale de la mort LUNA et UST de Terra. L’une des principales raisons de l’enquête est que Do Kwon aurait connu les risques de lancer un stablecoin algorithmique et le potentiel de son effondrement.

Tous les employés de Terraform Labs ont été convoqués et seront invités à soumettre des informations relatives à l’affaire pour aider à l’enquête.

Selon un média local, l’accusation a affirmé qu’une déclaration avait été publiée contre le lancement de TerraUSD (UST) parce que le modèle pilote avait échoué auparavant. Une personne proche du dossier a déclaré :

« Si vous versez des intérêts de plusieurs dizaines de pour cent à des investisseurs sans garantie stable ni modèle de profit, les gens peuvent affluer vers vous au début », mais « à un certain moment, il n’a d’autre choix que de s’effondrer car il ne peut pas gérer les paiements d’intérêts et les fluctuations de valeur. »

Le bureau du procureur suprême de la République de Corée du Sud examine également d’autres aspects, tels que s’il y a eu une manipulation intentionnelle des prix ou si la LUNA et l’UST ont suivi un processus d’examen de liste approprié.

À ce jour, plus de 76 plaintes ont été déposées en Corée du Sud, la perte signalée de ces victimes s’élevant à près de 5,5 millions de dollars.

Où va le prix du Bitcoin ensuite ?

Dans la vidéo suivante, les analystes de Netcost-Security évaluent l’action des prix du Bitcoin pour déterminer où elle ira ensuite et si les altcoins iront dans la même direction :