Il est temps que le prix du Bitcoin rebondisse, voici les objectifs haussiers | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin revient au-dessus de 30 000 $ dans les échanges de lundi matin.

Une grande vague de sentiment de risque déferle sur les marchés et voit des rallyes dans les actifs à risque.

Attendez-vous à voir une poursuite cette semaine alors que les marchés s’habituent à la disparition des risques extrêmes actuels.

Le prix du Bitcoin (BTC) devrait remonter et dire au revoir au marqueur de 30 000 $ pendant longtemps. Un rallye au début de l’été est en cours dans plusieurs classes d’actifs à risque comme les actions et les crypto-monnaies. Le changement de sentiment survient alors que plusieurs risques extrêmes ont encore été dégonflés la semaine dernière avec de plus en plus de signes d’une résolution du conflit en Ukraine, ainsi que des problèmes d’inflation et des blocages de Covid se dénouant en Asie, ce qui pourrait se répercuter sur le prix du BTC pendant au moins un rallye de 20%.

Prix ​​​​BTC fixé pour un été chaud

Le prix du bitcoin a fait un grand pas en avant lundi matin cette semaine alors que les traders commencent à acheter massivement, avec une hausse de plus de 3 % en ASIE PAC. Alors que plusieurs éléments de risque sont déclassés, plus de place s’est ouverte pour un potentiel de hausse qui ne passe pas inaperçu par les haussiers et par les investisseurs trop longtemps écartés cette année. Attendez-vous à voir ce rallye s’étirer et aller plus loin, au moins tout au long de cette semaine, alors qu’une plus grande faiblesse du dollar devrait se déclencher et ouvrir encore plus de place à la hausse pour que le prix du BTC se rallie.

Le prix du BTC sera d’abord confronté à 31 231,98 $, juste au-dessus du S2 mensuel et des échanges dans la zone de distribution précédente, ce qui devrait être favorable pour faire monter le prix assez rapidement vers 32 649,28 $. Ensuite, une zone relativement large est ouverte à la prise avec seulement le S1 mensuel autour de 34 483,61 $ avant d’atteindre le plafond à 35 725,02 $ sur la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours, qui maintient l’action des prix en sourdine depuis avril. Attendez-vous donc à voir des prises de bénéfices autour de ce niveau avant de remonter éventuellement.

Graphique journalier BTC/USD

Avec plusieurs niveaux pivots historiques à proximité, le risque pourrait facilement être qu’un rejet ferme à un niveau puisse déclencher un revers pour l’action des prix du Bitcoin. Par exemple, 31 321,98 $, avec le S2 mensuel, est un double plafond qui pourrait voir un afflux massif d’traders et de soulèvement de squash bulls. Cela signifierait que le prix retombe en dessous de 30 000 $ pour tester 28 695,13 $ à la baisse.