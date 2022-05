Cette configuration haussière anticipe des gains massifs pour le prix de Cardano | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano dépasse nettement la tendance baissière à court terme.

Le prix de l’ADA augmente d’au moins 40% alors que les commerçants buy-the-dip reviennent sur les lieux.

Attendez-vous à voir un test possible à un plafond technique si le sentiment positif persiste tout au long de la semaine.

Le prix de Cardano (ADA) devrait bondir de 56% d’ici la fin de cette semaine dans un retour du sentiment de risque. Avec un gros appétit, les traders achètent tous les actifs à risque en vue alors que les contrats à terme sur les marchés boursiers du monde entier augmentent. Avec ce revirement après la clôture hebdomadaire positive de la semaine dernière, tous les éléments nuisibles ont été intégrés et les marchés sont à un point de basculement pour mettre fin à la tendance baissière pour 2022.

Le prix ADA devrait casser la tendance baissière

Le prix de Cardano a franchi la ligne de tendance descendante rouge à court terme ce matin, car à l’échelle mondiale, l’appétit pour le risque est revenu. Les traders se régalent d’actions et de crypto-monnaies, ce qui fait grimper les deux classes d’actifs. Un point de basculement a maintenant été atteint et les marchés ont enfin pris en compte tous les éléments mobiles de la tourmente géopolitique qui a étouffé les actifs à risque depuis le début de 2022.

Le prix ADA est donc sur le point de réserver sa semaine la plus performante de l’année alors qu’une pop au-dessus de la ligne de tendance descendante rouge ouvre la voie vers 0,687 $, le dollar reculant et les haussiers achetant dans l’action des prix. Comme ces deux facteurs devraient se poursuivre cette semaine, attendez-vous à voir une cassure nette et à clôturer au-dessus de 0,687 $ et, ce faisant, préparez le terrain pour un test de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours à 0,750 $. Bien que l’élément haussier semble fort, attendez-vous à voir des prises de bénéfices et un court fondu à la baisse d’ici cette semaine, car le prix de l’ADA aura augmenté de 56 % et l’indice de force relative (RSI) se rapprochera un peu de la zone de surachat. rapidement.

Graphique journalier ADA/USD

Le risque à la baisse pourrait s’accompagner d’un piège haussier, car la séance américaine a souvent été la plus aberrante ces dernières semaines de négociation, où les gains antérieurs ont été effacés et les indices ont clôturé à la baisse. Dans ce cas, il pourrait s’agir de baissiers qui ramènent l’action des prix sous la ligne de tendance descendante rouge et évincent les haussiers dans le processus, ouvrant la voie à une nouvelle baisse vers 0,400 $. Cela signifierait une baisse d’environ 20% dans un simple piège à taureau technique et compression.