Prédiction des prix des crypto-monnaies : Bitcoin, Terra et Ethereum – European Wrap 30 May | Cryptomonnaie

Bitcoin a débuté la semaine dans une excellente posture, bondissant de plus de 5,20 % depuis l’ouverture de lundi. L’impulsion haussière soudaine a permis à BTC de franchir la barrière de résistance psychologique de 30 000 $ pour atteindre un sommet de 30 980 $ au cours des dernières heures. Les prix ont reculé depuis lors, et maintenant la crypto-monnaie pionnière se négocie actuellement autour de 30 700 $.

Le prix de LUNA 2.0 se consolide en dessous du point médian de la fourchette de négociation récemment formée après le parachutage de samedi dernier. Il est conseillé aux investisseurs de rester patients et d’attendre qu’un biais directionnel se développe avant d’entrer dans de nouvelles positions de trading.

Le prix de l’Ethereum (ETH) voit les traders sortir en trombe ce matin alors que les investisseurs reviennent avec une vengeance portant un gros sac d’argent à mettre au travail. L’indice de force relative (RSI) a fortement augmenté ce lundi lors des sessions ASIA PAC et européennes, montrant à quel point les traders sont en surpoids dans le commerce et donnant le ton pour cette semaine. Attendez-vous à voir le prix augmenter tout au long de la semaine vers 2 574,15 $, réservant sa semaine la plus performante de l’année jusqu’à présent, avec environ 40 % de bénéfices réalisés vendredi.