Pourquoi Ethereum est sur le point de remonter au-dessus de 2 000 $ et de monter plus haut | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum augmente de plus de 5 % en intrajournalier.

Le prix de l’ETH devrait dépasser un niveau technique et se négocier au-dessus de 2 000 $.

Attendez-vous à voir un rallye cette semaine vers 2 574,15 $.

Le prix de l’Ethereum (ETH) voit les traders sortir en trombe ce matin alors que les investisseurs reviennent avec une vengeance portant un gros sac d’argent à mettre au travail. L’indice de force relative (RSI) a fortement augmenté ce lundi lors des sessions ASIA PAC et européennes, montrant à quel point les traders sont en surpoids dans le commerce et donnant le ton pour cette semaine. Attendez-vous à voir le prix augmenter tout au long de la semaine vers 2 574,15 $, réservant sa semaine la plus performante de l’année jusqu’à présent, avec environ 40 % de bénéfices réalisés vendredi.

Le prix ETH prêt à réserver sa meilleure semaine avec des gains de 40%

Le prix d’Ethereum devrait grimper à la hausse alors que la semaine commence avec ETH en pole position avant le rallye des crypto-monnaies dans la classe d’actifs. Le prix de l’ETH a augmenté de 5% au cours de la session ASIA PAC, dans un mouvement qui a montré que les haussiers pèsent de tout leur poids sur la balance et dépassent les baissiers alors que le RSI grimpe fortement. Avec ce mouvement massif, le prix de l’ETH semble prêt à réserver sa semaine la plus performante de l’année et dira au revoir à 2 000 $ pendant longtemps alors qu’un été haussier approche à grands pas.

Le prix de l’ETH fournira le meilleur signal haussier s’il peut clôturer au-dessus de 1 928,89 $ ce soir après la clôture américaine. Avec cela, les haussiers peuvent rechercher un support autour de ce même niveau demain matin et remonter à partir de là vers 2 148,67 $, d’ici mercredi. Un schéma similaire pourrait voir une hausse au-dessus de 2 278,42 $ avant d’étirer le rallye vers 2 574,15 $, où la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours déclenchera des prises de bénéfices et un court fondu à la baisse.

Graphique journalier ETH/USD

Alors que de nombreux titres positifs émergent et que les problèmes géopolitiques s’estompent, il semble qu’un moment d’équilibre est sur le point de se produire. Si un catalyseur négatif est activé, attendez-vous à un recul temporaire et à une baisse de l’action des prix, ramenant l’ETH vers 1 688,39 $. Une cassure en dessous de ce niveau pourrait déclencher une brève chute en dessous de 1 600 $. Une telle baisse pourrait entraîner une perte d’environ 17 % par rapport aux niveaux actuels auxquels le prix de l’ETH se négocie.