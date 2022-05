La capacité du Bitcoin Lightning Network dépasse 3900 BTC marquant un nouvel ATH | Cryptomonnaie

Indépendamment du marché baissier actuel, l’architecture sous-jacente de Bitcoin (BTC) continue de se surpasser – sécurisant, décentralisant et accélérant davantage le réseau peer-to-peer impénétrable. Il en va de même pour le Bitcoin Lightning Network (LN).

La capacité du réseau Bitcoin Lightning a atteint un niveau record de 3915,776 BTC, comme en témoignent les données de Bitcoin Visuals, affichant un engagement envers la cause de l’amélioration des vitesses de transaction BTC et de la réduction des frais sur le protocole de couche 2.

Capacité cumulée de Bitcoin sur tous les canaux. Source : nœud BitcoinVisuals

Le Bitcoin LN a été mis en œuvre pour la première fois dans le réseau principal Bitcoin en 2018 pour résoudre les tristement célèbres problèmes d’évolutivité de Bitcoin et a depuis été en mesure de maintenir une trajectoire ascendante en termes d’expansion de sa capacité.

La montée, cependant, a connu une interruption temporaire le 18 avril, lorsque la capacité LN a chuté de 7,7 % – de 3687,051 à 3402,273 BTC en une semaine. Démontrant la résilience du réseau, la baisse s’est accompagnée d’une reprise rapide à 3718,351 BTC le 2 mai.

Statistiques du réseau Bitcoin Lightning. Source : 1 ml

De plus, les données statistiques de 1 ml montrent que tous les autres aspects du Bitcoin Lightning Network continuent de croître parallèlement à la campagne d’adoption mondiale de Bitcoin.

La prédiction basée sur les données d’un Redditor fait allusion à une perturbation majeure qui verra l’industrie de la cryptomonnaie s’éloigner du pont entre les blockchains L1 vers les L2. Comme expliqué par l’OP:

« L’adoption de la L2 se produit maintenant, même si elle est lente et par rafales. Dans les coulisses, les L2 améliorent la fiabilité, diminuent les frais et augmentent l’accessibilité. Les L2 continuent de se construire et de s’améliorer, et c’est fantastique.

Comme Cointelegraph l’a signalé précédemment, les solutions de mise à l’échelle L2 tirent parti de la sécurité de L1 et traitent plusieurs transactions dans un seul package.