Le prix LUNA 2.0 de Terra peut-il revenir à 30 $? | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA 2.0 a chuté de 88 % après avoir atteint un niveau record à 30 $ samedi juste après le lancement.

Malgré la récente mésaventure, Terra (LUNA) a une chance de rallier 185% en raison du retour à la moyenne.

Une ventilation du niveau de support de 3,50 $ créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière.

Le prix de LUNA 2.0 se consolide en dessous du point médian de la fourchette de négociation récemment formée après le parachutage de samedi dernier. Il est conseillé aux investisseurs de rester patients et d’attendre qu’un biais directionnel se développe avant d’entrer dans de nouvelles positions de trading.

Comment s’est produit le crash du dé-peg de TerraUSD (UST)

Les ennuis et les doutes ont commencé pour LUNA lorsque le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, a fait un pari public de 1 million de dollars avec un utilisateur de Twitter Algod que le prix de LUNA serait plus élevé qu’à la date du pari, le 14 mars.

Peu de temps après, GCR, un autre utilisateur de Twitter, s’est joint à Algod et a déboursé 10 millions de dollars pour le pari, que Do Kwon a accepté et égalé. Depuis lors, l’espace cryptomonnaie a été divisé en deux sectes – celles qui soutiennent LUNA et son écosystème et celles qui veulent le voir échouer.

Alors que le premier week-end de mai se terminait, le crash de Terra s’est déroulé alors que la cheville entre LUNA et le stablecoin UST commençait à s’effondrer. Le 7 mai, l’ancrage UST-USDT a chuté de 1,30 % et le fondateur a tweeté,

Je suis debout – matinée amusante Anon, vous pourriez écouter CT influensooors sur le depegging UST pour la 69e fois Ou tu pourrais te souvenir qu’ils sont tous pauvres maintenant, et aller courir à la place Wyd — Do Kwon (@stablekwon) 7 mai 2022

Après cela, c’est une spirale de la mort qui a poussé les investisseurs paniqués à lancer une ruée vers l’UST, qui a inondé le marché de LUNA, faisant chuter sa valeur marchande. Alors que le prix de LUNA tombait à zéro, il y a eu un silence radio pendant un certain temps, jusqu’à ce que Do Kwon annonce le plan de relance pour lancer LUNA 2.0.

Plan de relance de Terra : Airdrop aux détenteurs de LUNA et UST

Après la délibération initiale et la précipitation, le plan de récupération d’un LUNA 2.0 a été approuvé et lancé le 28 mai, tandis que l’accent mis sur Luna Classic (LUNC) a été abandonné. Le largage a été divisé en :

30% en tant que pool communautaire

35 % aux détenteurs de LUNA avant l’attaque

10 % pour les détenteurs d’AUST avant l’attaque

10% aux détenteurs de LUNA post-attaque

Alors que les détenteurs éligibles ont reçu 30% des nouveaux jetons LUNA 2.0 via un airdrop, une phrase intéressante dans la proposition a échappé à de nombreux investisseurs,

Tous les jetons verrouillés ou acquis sont jalonnés à la genèse et doivent être non liés pour devenir liquides.

Cela a créé une incertitude momentanée parmi les investisseurs, mais le fondateur Do Kwon a levé le doute en tweetant,

Jusqu’à présent, les choses ne se présentent pas bien pour le prix de LUNA 2.0 car il s’est effondré de 88 % par rapport à son sommet historique à 30 $, mais l’avenir semble intéressant et prometteur.

Le prix de LUNA 2.0 prêt pour un renversement

Le prix de LUNA a augmenté de 5 900 % après un redémarrage réussi le samedi 28 mai et a établi un nouveau record historique à 30 $. Cette montée en puissance, bien qu’impressionnante, a été brève, entraînant un renversement et un crash de 88% qui a établi un swing bas à 3,50 $.

Une montée rapide après ce mouvement a créé un swing à 10,22 $, ce qui correspond essentiellement à la fourchette dans laquelle le prix de LUNA 2.0 a oscillé au cours des deux derniers jours. Alors que cet enroulement se poursuit, il y a de fortes chances que les traders Terra se regroupent et déclenchent un rassemblement massif.

La raison de cette tendance haussière est que les actifs ont tendance à revenir à la moyenne après un mouvement massif (dans les deux sens). Dans le cas du prix LUNA, une telle réversion moyenne est susceptible d’être plus élevée compte tenu du crash de 88% observé récemment et parce que la baisse a été si forte qu’il semble probable que la reprise sera tout aussi forte et se produira au cours des prochains jours.

Une reprise au-dessus du niveau de retracement de 50 % à 6,86 $ sera la première confirmation de ce mouvement haussier. Suite à cela, le prix de LUNA pourrait faire un mouvement vers le haut de la fourchette à 10,22 $. Cependant, pour que la réversion moyenne se produise, Terra doit revenir au point médian du crash de 88%, ce qui nous donne un objectif théorique de 16,75 $.

En supposant que la montée en puissance se produise, cela représenterait un gain de 185% par rapport à la position actuelle et c’est probablement là que la hausse est plafonnée pour l’altcoin. Cependant, compte tenu de l’énorme incertitude sur le marché due à la consolidation de Bitcoin, un passage à son plus haut niveau historique à 30 $ semble peu probable.

Graphique LUNA/USDT sur 4 heures

Bien que la théorie de la réversion moyenne ait du sens d’un point de vue technique, elle sera finalement jugée par le biais directionnel de Bitcoin.

Si la grande crypto subit une vente, le prix de LUNA devrait suivre son exemple. Si les traders produisent un plus bas inférieur à 3,50 $, cela invalidera la thèse haussière et suggérera qu’une nouvelle descente est un résultat plus probable.

