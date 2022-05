Bitcoin forme-t-il un retournement après les actions ? | Cryptomonnaie

Le bitcoin a baissé de 2,5 % au cours de la semaine dernière, se terminant à près de 29 200 $. Ethereum a perdu 10,6 %, tandis que les autres principaux altcoins du top 10 sont passés de 1 % (Polkadot) à 14,8 % (Solana). La capitalisation totale du marché de la cryptomonnaie, selon CoinMarketCap, a chuté de 2,4 % au cours de la semaine pour atteindre 1,26 billion de dollars. L’indice de dominance de Bitcoin a bondi de 1,3 point à 44,9% sur la même période en raison des meilleures performances de la première crypto-monnaie.

L’indice de peur et de cupidité des crypto-monnaies était tombé à 10 points lundi. Cependant, cette baisse ne tient pas compte de la performance positive du marché aux premières heures de lundi.

Bitcoin a clôturé en baisse pendant huit semaines consécutives, la plus longue séquence de vente de l’existence de la première crypto-monnaie. Mais les deux dernières semaines ont été des baisses très timides.

Lundi matin, le BTCUSD a de nouveau dépassé la barre des 30 000 $ et est revenu aux sommets de la semaine dernière, dépassant la ligne de résistance à la baisse dans un mouvement fort.

Il sera prématuré de parler d’une contre-offensive haussière jusqu’à ce que Bitcoin dépasse 30,6 K $, sa ligne de résistance horizontale depuis la mi-mai. Le regain d’appétit pour le risque sur les marchés mondiaux nourrit les espoirs d’un redressement. La divergence dans la dynamique des actions et des crypto-monnaies était évidente la semaine dernière, soulignant la faiblesse du marché de la cryptomonnaie.

Dan Held, directeur du développement commercial chez Crypto Exchange Kraken, estime que la crise cryptomonnaie actuelle n’est pas aussi grave que les précédentes, car les acteurs institutionnels sont entrés sur le marché ces dernières années et ont augmenté la liquidité du marché. Nous ajouterions que grâce à l’expansion de la capacité du marché de la cryptomonnaie, nous n’avons pas vu autant d’augmentation du cycle haussier de 2021 qu’en 2013 et 2017, ce qui explique les pertes « hivernales » pas si élevées.

Le PDG de MicroStrategy, Michael Saylor, a déclaré qu’il achèterait toujours du bitcoin. Selon lui, BTC est l’actif le plus fiable dans ce monde très volatil. Bill Miller, directeur de la société d’investissement Miller Value Partners, a qualifié le bitcoin de moyen efficace d’accéder aux services financiers, quelles que soient les situations militaires et économiques. La réglementation des crypto-monnaies aiderait à faire face à la crise du marché de la cryptomonnaie, selon Deutsche Bank.