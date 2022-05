Pourquoi le prix de SafeMoon pourrait encore doubler et voici ce que vous pouvez faire | Cryptomonnaie

Le prix de Safemoon revient à des niveaux de support stables après avoir augmenté de 209 % au cours des trois dernières semaines.

Les investisseurs volontaires peuvent s’attendre à ce que SAFEMOON fasse demi-tour autour de 0,000574 $ et remonte de 140 % à 0,00136 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,000356 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Safemoon montre un recul sain après avoir plus que triplé au cours des trois dernières semaines. Ce retracement permettra aux haussiers de récupérer et de reprendre des forces pour déclencher une nouvelle montée.

Le prix de Safemoon prévoit son prochain déménagement

Le prix de Safemoon a atteint un creux autour de 0,000356 $ entre le 18 avril et le 5 mai après l’avoir étiqueté plusieurs fois. Le rallye qui en a résulté l’a fait grimper de 209 % pour atteindre un sommet à 0,00109 $ après avoir franchi l’obstacle de 0,000962 $.

Ce mouvement, bien que haussier, a été prolongé, conduisant à un retracement. Jusqu’à présent, le prix de Safemoon a chuté de 35 % et laisse entendre qu’une nouvelle baisse est probable. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que la base se forme autour du niveau de retracement de 70,5 % à 0,000574 $.

Toute inversion au-dessus de 0,000511 $ a le potentiel de déclencher une autre montée impressionnante. En supposant que SAFEMOON en démarre un à 0,000574 $, le rallye qui en résulte pourrait franchir l’obstacle de 0,000962 $ et former un sommet plus élevé à 0,00136 $, constituant un gain de 140 %.

Graphique SAFEMOON/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Safemoon, si le retracement en cours ne se maintient pas au-dessus de 0,000511 $, cela indiquera une faiblesse parmi les acheteurs. Dans un tel cas, si le prix de Safemoon produit un chandelier quotidien proche du bas de la fourchette à 0,000356 $, cela invalidera la thèse haussière. Cette évolution pourrait voir SAFEMOON se diriger vers un mode de découverte des prix et produire un nouveau plus bas historique.