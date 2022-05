Les investisseurs doivent être prudents avec le prix du XRP jusqu’à ce que cela se produise | Cryptomonnaie

Le prix du XRP est passé en dessous d’un modèle de triangle descendant, déclenchant une baisse de 13 %.

Les techniques indiquent qu’un nouveau test du niveau de 0,345 $ semble probable malgré la lutte des traders.

Si Ripple produit un plus haut supérieur à 0,455 $, cela invalidera les perspectives baissières.

Le prix du XRP a franchi sa phase de consolidation mais pas avec une volatilité massive. En conséquence, le jeton de remise plane au-dessus de plusieurs niveaux de support qui pourraient entraver un nouveau déplacement vers le sud.

Le prix XRP fait face à un moment décisif

Le prix du XRP se consolide depuis un certain temps, établissant quatre creux égaux et cinq creux inférieurs depuis le 13 mai. La connexion de ces points de basculement à l’aide de lignes de tendance donne un triangle descendant.

Cette formation technique prévoit une baisse de 13% à 0,345 $, obtenue en mesurant la distance entre le premier swing haut et le swing bas jusqu’au point de cassure à 0,398 $.

Ripple a franchi la ligne de tendance inférieure le 26 mai, déclenchant un mouvement baissier à 0,375, où il a produit un creux égal.

Cependant, en raison du manque de volatilité du Bitcoin, la majeure partie du marché des altcoins a également enregistré de minuscules rendements. Par conséquent, les traders doivent garder le contrôle et empêcher l’élan haussier de prendre le dessus sur le prix du XRP.

Si la résurgence de la volatilité a lieu en faveur des baissiers, l’enroulement entraînera un krach massif. Par conséquent, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et éviter de se laisser prendre dans la mauvaise direction.

Cependant, si la volatilité ne se manifeste pas, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix du XRP poursuive sa descente pour retester au moins le niveau de support de 0,371 $. Si la pression baissière continue de se renforcer, Ripple pourrait atteindre son objectif à 0,345 $.

Graphique XRP/USDT sur 4 heures

D’un autre côté, si la volatilité revient en faveur des haussiers, il y a de fortes chances que le prix du XRP déclenche un rallye d’inversion. Dans un tel cas, Ripple fera face à un obstacle autour de la base du triangle descendant à 0,398 $.

La thèse baissière sera invalidée si le prix XRP produit un chandelier de quatre heures au-dessus de 0,455 $. Ce mouvement créerait un sommet plus élevé et fausserait les chances en faveur des traders et déclencherait potentiellement une montée à 0,488 $.