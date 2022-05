First Mover Asia: Bitcoin prolonge sa séquence de défaites, les nouveaux LUNA s’effondrent comme les anciens LUNA, le dilemme chinois de Stepn | Cryptomonnaie

Bitcoin se dirigeait vers une neuvième perte hebdomadaire consécutive, un record dans l’histoire commerciale de la plus grande crypto-monnaie remontant au début des années 2010. Terra a livré ses nouveaux jetons de « renaissance » LUNA, et le prix s’est rapidement effondré. Le projet de cryptomonnaie « Move-to-earn » Stepn a beaucoup de compagnie parmi les entreprises qui apportent des changements pour s’adapter aux lois chinoises sur la protection des données.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin s’échangeait à la hausse mais était sur le point d’enregistrer une neuvième perte hebdomadaire record d’affilée. Les prix des nouveaux jetons LUNA de Terra ont chuté presque dès leur lancement.

Insights: Stepn a attiré la colère des régulateurs chinois.

Avis du technicien : la volatilité de BTC pourrait augmenter, surtout si une autre panne de prix se produit.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 29 243 $

Éther (ETH): 1 805 $

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Stellar XLM +7,0 % Plate-forme de contrat intelligente Algorand ALGO +4,0% Plate-forme de contrat intelligente Maillon de chaîne LIEN +3,6% L’informatique

Les plus grands perdants

Il n’y a pas de perdants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Bitcoin se dirige vers une neuvième perte hebdomadaire record

Prix crash mars Airdrop « LUNA 2.0 » de Terra

Bitcoin était sur le point de terminer la semaine dans le rouge, ce qui prolongerait la séquence de défaites pour la plus grande crypto-monnaie à un record de neuf semaines. Jusqu’à récemment, le bitcoin n’avait jamais traversé plus de six semaines consécutives sans retour positif, dans une histoire commerciale remontant au début des années 2010.

Ainsi, le sentiment est sombre au milieu des échanges légers lors d’un week-end de vacances aux États-Unis. Juste en mai, le bitcoin est tombé à environ 29 400 $ contre environ 37 600 $.

« S’il est capable de franchir 30 000 $, il peut faire une course », a déclaré Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds crypto BitBull Capital, à CoinDesk dans un e-mail. « Mais, s’il continue d’être sous pression par un sentiment baissier, il pourrait tomber à sa prochaine ligne de support autour de 25 000 $. »

Prix crash mars Airdrop « LUNA 2.0 » de Terra

Ce qui a été présenté par le projet Terra gravement meurtri comme un « renouveau » ressemblait plus à une redux au cours du week-end alors que de nouveaux jetons LUNA ont été émis et ont rapidement plongé en valeur.

1/ Le bloc 1 de la toute nouvelle blockchain Terra (avec un chain_id de « Phoenix-1 ») a été officiellement produit à 06h00 UTC le 28 mai 2022 ! Félicitations au #Fou communauté sur cet exploit rapide de collaboration — Terra Propulsé par LUNA (@terra_money) 28 mai 2022

Un élément clé du plan de Terra était de fournir de nouveaux jetons LUNA aux détenteurs des stablecoins UST désormais largement dépréciés du projet, ainsi qu’aux détenteurs des anciens jetons LUNA existants. Les jetons plus anciens ont maintenant été convertis en « LUNA classic » sous le symbole commercial LUNC ; au moment de la publication, la capitalisation boursière de ces jetons hérités était d’environ 700 millions de dollars, contre environ 40 milliards de dollars de moins qu’il y a deux mois.

Cependant, l’utilisation des jetons LUNC n’est pas tout à fait claire, car la plupart des développeurs de Terra devraient désormais déplacer l’activité vers la chaîne de remplacement nouvellement lancée, c’est-à-dire s’ils ne sont pas recrutés par d’autres blockchains.

Les nouveaux jetons LUNA se sont initialement échangés le 28 mai autour de 17 dollars, mais ont chuté peu de temps après et, dimanche soir, changeaient de mains autour de 5,28 dollars, selon le site Web CoinGecko.

Sur Twitter, certains commentateurs se sont plaints d’être confus tandis que d’autres se sont engagés à retirer immédiatement tous les jetons liés à Terra.

J’ai acheté mon premier lambo grâce à $LUNA pic.twitter.com/soryDjU8l9 – Ash WSB (@ashwsbreal) 29 mai 2022

Marchés

(Prix du vendredi.)

S&P 500 : 4 158 +2,4 %

DJIA : 33 212 +1,7%

Nasdaq : 12 131 +3,3%

Or : 1 853 $ +0,03 %

Connaissances

Stepn s’est attiré les foudres des régulateurs chinois

Quel est le point commun entre Apple, Tesla, Didi et Stepn ? Ils ont eu des démêlés avec les régulateurs chinois sur la façon dont ils traitent les données.

Stepn, qui se présente comme un jeu de mouvement pour gagner, a annoncé vendredi qu’il mettait sur liste noire les joueurs avec une adresse IP chinoise pour qu’ils n’utilisent pas la fonctionnalité GPS de l’application. Dans le jeu, les joueurs gagnent de la crypto en marchant, en faisant du jogging ou en courant, ce qui nécessite l’utilisation du récepteur GPS du téléphone pour suivre la distance. Sans la possibilité de l’utiliser, le jeu et l’application sont désormais inutiles.

La loi chinoise sur la protection des informations personnelles (PIPL) réglemente la manière dont les entreprises gèrent et traitent les données des ressortissants chinois et a été comparée dans sa structure au règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne. Cela complète la loi sur la sécurité des données (DSL) du pays, qui réglemente l’exportation de données, en particulier ce qu’elle définit comme des données sensibles, y compris les informations de localisation.

Selon le DSL et le PIPL, l’exportation de données sensibles n’est pas interdite mais par défaut ; il devrait être stocké localement en Chine. S’il était nécessaire d’exporter lesdites données, elles devraient subir une évaluation de sécurité par l’Administration du cyberespace de Chine (CAC), qui réglemente les activités sur le Web et devrait probablement être anonymisée.

Stepn a déclaré qu’elle n’avait jamais fait d’affaires en Chine, et les dossiers montrent que son siège social est en Australie. Mais comme le GDPR, les règles de données de la Chine sont extraterritoriales. Les entreprises peuvent être pénalisées si elles traitent des données provenant de Chine, même si l’entreprise est basée à l’étranger. Cela serait particulièrement préoccupant pour les entreprises qui ont des ressortissants chinois dans leur équipe, car elles pourraient rencontrer des problèmes lors de leur retour en Chine.

De toutes les entreprises frappées par des mesures de conformité autour de cette loi, Stepn est la plus petite. Apple et Tesla ont tous deux construit des centres de données en Chine afin de se conformer à ces réglementations.

L’application de covoiturage Didi s’est retrouvée dans une situation difficile concernant le respect de ces règles.

Didi se retire de la Bourse de New York après que les régulateurs chinois se soient inquiétés de la quantité de données potentiellement mises à la disposition d’autres pays. En fin de compte, les autorités ont bloqué l’application des magasins d’applications chinois et interdit aux nouveaux utilisateurs de s’inscrire. Didi est parvenu à un compromis avec les régulateurs en promettant une cotation à Hong Kong après son retrait des bourses américaines, mais la société attend toujours que les régulateurs lui donnent le feu vert pour reprendre ses activités comme d’habitude.

L’intérêt démesuré des régulateurs chinois pour Stepn découle non seulement du fait que la cryptomonnaie est impliquée, mais aussi des problèmes créés par Strava, une autre application de fitness.

Strava, qui n’a pas de composant crypto, est le réseau social incontournable pour les athlètes et les passionnés de fitness. Mais les chercheurs ont découvert que Strava se trouve sur un trésor d’informations de localisation sur les mouvements de ses utilisateurs. En récoltant des données provenant de conseils de réussite publics, les chercheurs ont pu trouver des profils de médias sociaux et créer un « modèle de vie ».

Pire encore, de nombreux militaires sont de fervents utilisateurs de Strava. Ainsi, les tableaux de réussite et les cartes thermiques de l’application ont révélé les emplacements des bases militaires et la présence de soldats américains dans des endroits qui n’avaient pas été annoncés auparavant.

Alors peut-être que les régulateurs chinois ont raison. Les applications de suivi de la condition physique sont connues pour être problématiques du point de vue de la confidentialité, et pour Pékin, l’angle crypto ne fait qu’empirer les choses.

L’avis du technicien

Le graphique hebdomadaire Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) s’est échangé en dessous du niveau de résistance de 33 000 $ la semaine dernière, bien que l’action des prix se soit stabilisée dans une fourchette étroite. Cela pourrait indiquer une augmentation de la volatilité, similaire à ce qui s’est produit plus tôt ce mois-ci.

Le BTC a baissé d’environ 3% au cours de la semaine dernière et a surperformé la plupart des cryptos alternatifs, ce qui suggère un moindre appétit pour le risque chez les commerçants. En règle générale, dans les marchés baissiers, le BTC baisse moins que les alts en raison de son profil de risque plus faible.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique hebdomadaire est le plus survendu depuis mars 2020, qui a précédé un fort rallye crypto. Cette fois, cependant, la détérioration de la dynamique à long terme suggère une hausse limitée du BTC.

Il existe un risque croissant de ruptures de prix supplémentaires en raison des relevés de momentum négatifs basés sur les données de prix hebdomadaires et mensuelles. Si un mouvement baissier volatil se produit, le support initial est estimé à 25 000 $, ce qui correspond au plus bas des prix du 9 mai. Il existe un support supplémentaire à la moyenne mobile de 200 semaines, actuellement à 22 061 $, ce qui pourrait stabiliser l’évolution des prix.

Un objectif de baisse plus concluant serait de 17 673 $, soit environ 78 % de la tendance haussière précédente de mars 2020 à novembre 2021. Ce niveau de prix entraînerait également une baisse d’environ 73 % du pic au creux, ce qui pourrait signaler une capitulation. Le bitcoin a diminué de 83 % par rapport à son niveau record d’environ 19 890 dollars lors du marché baissier de la crypto de 2018.

Événements importants

Week-end du Memorial Day aux États-Unis

22h HKT/SGT(14h UTC) : Climat des affaires de la Commission européenne (mai)

22h HKT/SGT (14h UTC) : confiance des consommateurs de la Commission européenne (mai)