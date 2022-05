Terra Luna et les cryptos | Cryptomonnaie

Terra Luna – est-ce la fin des cryptos ?

Début mai, le « stablecoin algorithmique » Terra USD (UST) est devenu non indexé. Qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, un stablecoin algorithmique est lié à quelque chose. Il détient sa valeur sur la base d’un algorithme, qui l’équilibre avec une pièce partenaire. Dans ce cas, UST est associé à la crypto-monnaie Terra (LUNA), qui à son tour est liée au dollar américain. Lorsqu’une pièce UST est créée, l’équivalent de 1 $ en Luna est retiré de la circulation, et vice versa. Cela maintient la cheville. L’UST avait maintenu sa valeur par rapport au dollar pendant 18 mois, comme prévu. Mais le 9 mai, la cheville a cassé. Environ 40 milliards de dollars de valeur marchande ont été perdus entre UST et LUNA. La blockchain de Terra a été arrêtée plusieurs fois, puis LUNA et UST ont été retirés de la liste de plusieurs échanges de crypto-monnaie, notamment Binance et Coinbase.

Une course bancaire à l’ancienne?

Les ondes de choc ont également frappé le reste de l’espace crypto. Même les deux géants, Bitcoin et Ether, ont été matraqués, dans ce qui était en fait une « fuite en banque » en raison d’une perte de confiance. Certains grands investisseurs de Terra, dont Mike Novogratz, le milliardaire fondateur de la société de gestion d’actifs cryptomonnaies Galaxy Digital, ont imputé la fin effective de LUNA et de Terra USD au « contexte macro mondial », qui a touché tous les actifs à risque cette année. Il a souligné le plan de la Réserve fédérale américaine visant à resserrer agressivement la politique monétaire pour tenter de maîtriser l’inflation, réduisant ainsi la relance qui a tant fait pour stimuler les prix des actifs depuis 2009, lorsque Bitcoin est apparu pour la première fois.

Juste un stratagème de Ponzi technique

Depuis le début de cette année, les marchés mondiaux ont été malmenés par l’inflation, les hausses des taux d’intérêt des banques centrales et les troubles géopolitiques. Ce dernier choc cryptomonnaie a été la cerise sur le gâteau, effaçant environ 1 000 milliards de dollars du secteur en un mois. Pour les critiques du monde de la cryptomonnaie tels que le gestionnaire de fonds spéculatifs Bill Ackman, le dernier crash était tout simplement inévitable. À son avis, la débâcle de Terra Luna n’est qu’un autre nid-de-poule sur la route des cryptos sans valeur. En ce qui concerne de nombreux investisseurs, les cryptos sont simplement une collection de « schémas de Ponzi » élaborés.

Anéantir

Des événements comme celui-ci affectent l’ensemble du marché de la cryptomonnaie. Les investisseurs sont contraints de quitter leurs positions existantes, provoquant une spirale des prix à la baisse. Ces « ruées vers les sorties » se voient partout. Mais ils sont particulièrement dangereux dans le monde crypto extrêmement volatil. Ceux qui étaient pleinement investis dans la crypto en difficulté au cœur du problème sont anéantis. Même ceux qui ont des positions diversifiées sont touchés, en particulier s’ils négocient avec un effet de levier ou des garanties liées à d’autres marchés financiers. Mais beaucoup voient ces crashs comme des opportunités, et il est tout à fait possible que ce soit le cas ici. L’effondrement de Terra a sans aucun doute entraîné une perte de confiance dans les stablecoins, qui peut s’avérer permanente, ou jusqu’à ce que les enquêteurs aillent au cœur du problème. Par exemple, cela devait-il arriver, ou était-ce de la malfaisance ? Mais nous constatons déjà une reprise des plus grands cryptos avec Bitcoin et Ether tous deux légèrement plus élevés depuis l’effondrement de Terra. Il convient également de considérer à quel point le réseau crypto est devenu une partie de plus en plus importante et intégrée du système financier mondial.

Plus grand que jamais

Le secteur de la cryptomonnaie est plus important que jamais, les grandes institutions financières étant obligées de le prendre au sérieux. Ceci malgré ses nombreux accidents et récupérations. Chaque fois qu’il y a un gros mouvement à la baisse, ses détracteurs n’hésitent pas à crier : « Je vous l’avais dit ». Mais ils deviennent très silencieux lorsque les cryptos récupèrent, comme un phénix des cendres. Jusqu’à présent, chaque reprise a vu les cryptos émerger plus forts, à mesure que la confiance des investisseurs se renforce. Le marché de la cryptomonnaie peut encore sembler fragile et vulnérable à de nouvelles baisses. Mais nous ne devrions pas l’annuler. Si vous voulez vous impliquer, assurez-vous simplement de faire vos devoirs et préparez-vous à faire la même chose.