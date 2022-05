Chronique hebdomadaire : Caractéristique principale de la théorie des vagues économiques à long terme « Cycle de Kondratiev » | Cryptomonnaie

Examen et aperçu

La semaine dernière a marqué la première séquence de défaites de huit semaines du Dow depuis 1923, tandis que le S&P 500 a plafonné une séquence de sept semaines de défaites, sa pire depuis 2001. – Samantha Subin, « Stock Futures Rise After Dow falls for 8th Straight Week in Relentless Sell- désactivé », www.cnbc.com, 22 mai 2022.

Un rapport montrant un léger ralentissement de l’inflation a contribué à donner un coup de pouce aux actions vendredi. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelle de base a augmenté de 4,9 % en avril, en baisse par rapport au rythme de 5,2 % observé le mois précédent. Ce rapport particulier est surveillé de près par la Réserve fédérale lors de l’établissement de la politique. – Tanaya Macheel et Hannah Miao, « Stocks Rise on Slowing Inflation Report, Dow to Snap 8-Week Losing Streak », www.cnbc.com, 27 mai 2022.

Le point médian de Mercure rétrograde le dimanche 22 mai s’est avéré une fois de plus être une importante signature de synchronisation du marché.

Après avoir chuté à son plus bas annuel de 30 635 il y a une semaine, le vendredi 22 mai, le DJIA s’est inversé et a entamé un rallye de plus de 2 500 points, son plus grand (et le plus long) rallye depuis la crête du cycle primaire de 35 492 le 21 avril. C’était classique Comportement d’escroc alors que la grande majorité des investisseurs, des analystes et du public américain étaient convaincus il y a une semaine (et beaucoup le sont encore) qu’un crash supplémentaire et plus grave était en cours. De plus, la semaine précédente a marqué la plus longue séquence de défaites pour le DJIA en près de 100 ans.

Les indicateurs techniques et les schémas graphiques ont été aussi baissiers que le sentiment des fondamentaux observé par les investisseurs. Après tout, les taux d’intérêt augmentent et devraient encore augmenter au cours des prochains mois. L’inflation est à son plus haut niveau depuis 40 ans. Les ventes de maisons stagnent en raison de la flambée des taux hypothécaires. Les gens reportent ou annulent leurs projets de vacances d’été en raison du coût élevé de l’essence et des voyages en avion. Le nombre d’Américains qui pensent que l’économie va dans la bonne direction n’est plus que de 20 %. L’humeur des gens n’a pas été bonne.

Mais la combinaison de Mercure rétrograde (le Trickster) coïncidant avec Mars et Jupiter se déplaçant vers le Bélier et formant un demi-carré avec Uranus, a « enflammé » les marchés financiers. Mars agressif et spéculatif, en quête d’action, s’approche du « grand chien » Jupiter ce week-end, le 29 mai. Le point médian du Trickster a inversé les marchés tandis que le transit de Mars et Jupiter dans le soupir de feu du Bélier coïncide avec le grand rallye et une explosion nouvel enthousiasme pour le risque. Ce sont des indicateurs avancés très utiles dans la boîte à outils des market timers.

Le point médian largement méconnu de Mercure rétrograde a de nouveau fonctionné comme un indicateur avancé, du moins à court terme, qui est l’horizon temporel de la plupart des traders. Il a cloué le creux et le renversement du 20 mai. Maintenant, la préoccupation est de savoir si ce creux du 20 mai était également la fin du creux du cycle de 23 mois et le début d’un nouveau marché haussier, un sujet dont nous discutons dans notre hebdomadaire et rapports mensuels. Mais – indice – le récent webinaire du printemps MMA du 8 mai (cliquez ici) a également évoqué la possibilité d’une autre baisse de 10 % du DJIA d’ici la fin mai. L’indice s’échangeait à près de 33 000 à l’époque et à 34 000 le 4 mai dernier. Il a chuté de près de 10 % le 20 mai. Le vendredi 27 mai, le DJIA a clôturé à 33 213, son plus haut niveau en 3 semaines.

La plupart des marchés mondiaux ont suivi un schéma similaire à celui du DJIA. C’est-à-dire qu’ils se sont fortement redressés à la fin de la semaine dernière par rapport à leurs creux pluriannuels et même annuels de la semaine précédente du 20 mai. Pour la plupart, les rallyes ont représenté leurs niveaux les plus élevés au cours des 3 à 5 dernières semaines.

Sur d’autres marchés, l’or et l’argent ont connu de beaux rallyes toute la semaine, qui étaient davantage associés à Mercure héliocentrique transitant par le Sagittaire. L’or a testé 1870 au début de la semaine dernière, en forte hausse par rapport à son récent plus bas de plusieurs mois de 1785 le 16 mai. L’argent a rebondi à 22,47 vendredi, son prix le plus élevé en trois semaines. Le pétrole brut s’est rallié à 115,30 le vendredi 27 mai, testant son plus haut de 8 semaines à 115,56 atteint le 17 mai. Bitcoin, cependant, était calme, s’échangeant entre un plus haut de 30 693 lundi dernier et un plus bas de 27 959 jeudi, tandis qu’Ethereum a chuté à 1710 vendredi, testant à nouveau son plus bas de plusieurs mois de 1702 atteint le 12 mai. Il semble que le lien entre le marché boursier et Bitcoin/Ethereum ait été rompu. Les actions ont grimpé en flèche et les cryptos ont ronflé.

Géocosmique à court terme et réflexions à plus long terme

Une enquête récente réalisée par l’Associated Press-NORC Center for Public Research a révélé que seulement 21 % des adultes pensent que les États-Unis vont dans la bonne direction, contre 29 % en avril. Même les démocrates perdent espoir – avec seulement 33 % d’entre eux affirmant que les États-Unis vont dans la bonne direction, contre 49 % il y a un mois et 55 % en mars. – Callie Patterson, « Deux Américains sur 10 disent que les États-Unis se dirigent dans la bonne direction », New York Post, 20 mai 2022.

Les États-Unis se retrouvent piégés dans un ensemble de circonstances économiques qu’ils n’ont pas connues depuis 40 ans. Pour les gérer avec succès, il faudra un degré de dextérité en matière d’élaboration de politiques qui a été particulièrement absent dans les domaines monétaire et budgétaire ces dernières années.– Gerard Baker, «Rescue From Recession Won’t Be So Easy This Time», Wall Street Journal, 24 mai , 2022.

Les restrictions de la pandémie de COVID-19 peuvent enfin être levées et les gens sont libres de voyager à nouveau. Cependant, cela peut aussi être une période d’inattention. Avec Jupiter et Neptune en Poissons, cela peut être les deux côtés de l’histoire : une liberté de mouvement accrue, mais des tendances à l’insouciance dont il faudra peut-être payer le prix peu de temps après. – « Livre Prédiction 2022 », écrit septembre-octobre 2021, www.mmacycles.com>Boutique>Livres, ou cliquez ici.

Les principales signatures géocosmiques à venir la semaine prochaine incluent Mars conjoint à Jupiter en Bélier le 29 mai, suivi de Mercure devenant direct le 3 juin et de Saturne devenant rétrograde le 4 juin. L’optimisme et la volonté de prendre des risques associés à Mars et Jupiter conjoints à un le signe du feu peut se tempérer plus tard dans la semaine lorsque Mercure et Saturne à l’esprit sérieux changent tous les deux de direction à un jour d’intervalle. L’entrée de Mercure héliocentrique dans le Capricorne le 1er juin pourrait également être un retour à plus de prudence alors que Mars se sépare de Jupiter.

On rappellera probablement aux investisseurs que la Fed va encore augmenter les taux, que l’effort russe pour prendre le contrôle de l’Ukraine est toujours en cours et que le COVID-19 est toujours un problème de santé alors que les restrictions sont levées et que la contagion est toujours avec nous. Nous pouvons apprécier le sentiment d’être à nouveau libres et de baisser notre garde, mais la réalité exige toujours la prise de conscience que le virus s’en fiche et les cas d’hospitalisation augmentent à nouveau, en particulier pour les personnes non vaccinées. Selon le rapport du CDC du 20 mai, « … les adultes âgés de 18 ans et plus qui n’étaient pas vaccinés étaient environ 5 fois plus susceptibles d’être hospitalisés avec COVID-19 que ceux qui étaient à jour ». Ce n’est pas une publicité pour se faire vacciner, car cela semble également comporter des risques pour beaucoup. C’est juste une note pour faire attention de ne pas contracter le virus pendant ces jours de Mars/Jupiter en Bélier, ce qui peut être une signature de négligence.

Dans une perspective à plus long terme, il est intéressant de noter les cycles de 32 à 37 ans de Saturne/Pluton, qui ont eu lieu en janvier 2020, et sa corrélation avec les taux d’intérêt tels qu’observés dans les trois dernières éditions du Forecast Book annuel. La conjonction a coïncidé avec des hauts ou des bas de cycles à long terme (ils alternent). La conjonction Saturne/Pluton de 1947 (il y a deux cycles) a été un creux de taux à long terme. Ils étaient alors aussi près de 0 %, comme ils l’étaient en 2020.

Après la conjonction d’août 1947, et alors que les taux d’intérêt commençaient à augmenter, le marché boursier est tombé à son plus bas cycle de 4 ans en juin 1949. Il a alors commencé un très long marché haussier et une expansion économique qui a duré jusqu’en 1966, malgré la hausse des taux d’intérêt. Cependant, lorsque les taux d’intérêt ont augmenté rapidement en raison de la hausse de l’inflation, à partir de 1973-1974, le marché boursier est tombé durement dans son cycle bas de 36 ans en décembre 1974, suivi de 8 ans de stagnation jusqu’à ce que la Fed finisse par briser le dos de l’inflation en 1982.

La morale de cette histoire ? Les marchés boursiers peuvent augmenter tandis que les taux d’intérêt augmentent si le taux d’augmentation est modéré. Une fois que les hausses de taux d’intérêt commencent à s’accélérer rapidement, les actions sont martelées. La Fed a indiqué qu’elle augmenterait ses taux rapidement. Mais de 1947 à 1966, le taux d’augmentation a été régulier et modéré et le marché boursier a été majoritairement très haussier. La phase croissante du cycle Jupiter/Saturne (2020-2030) suggère également une croissance économique par des politiques de modération, pas d’extrémisme (ni trop peu, ni trop).

Nous sommes dans les premiers stades d’une nouvelle Époque de l’Air de 140 ans, lorsque les conjonctions Jupiter/Saturne de 20 ans ont lieu dans les signes d’air. Les dix premières années consistent à construire une nouvelle fondation, à la fois économique et politique. La construction de cette fondation nécessitera un leadership de modération (Jupiter/Saturne). Mais il faudra aussi une ouverture pour permettre aux inventions et à une révolution des communications, d’inspirer une renaissance dans les sociétés du monde entier. C’est la principale caractéristique de la théorie des vagues économiques à long terme découverte par Nikolai Kondratiev, également appelée le « cycle de Kondratiev ».

Le président Joe Biden a probablement raison dans un sens lorsqu’il déclare que l’économie est dans un état de transition. Il s’agit probablement d’une économie qui repose aujourd’hui sur les combustibles fossiles à une économie qui passera bientôt à l’utilisation de sources d’énergie alternatives pour faire fonctionner le monde. Mais pour que cette transition soit réussie, elle doit se faire progressivement. C’est le message de Jupiter et de Saturne. Pour être acceptées, les politiques doivent être modérées au cours de cette décennie et le rythme du changement doit être régulier. Pas trop, pas trop vite. Pas trop peu et pas trop lent. Sinon, les sociétés se rebelleront, et au lieu d’une révolution intellectuelle et créative, nous serons plutôt susceptibles de connaître des perturbations et des bouleversements sociaux.

Les deux premières années du cycle Jupiter/Saturne ont été historiquement marquées par des guerres, des épidémies militaires et des menaces pour l’économie et les sociétés du monde. Mais ils cèdent ensuite la place à une période d’expansion et de croissance. Nous sommes maintenant dans la deuxième année du cycle Jupiter/Saturne. L’agitation et les perturbations qui caractérisent cette période peuvent se terminer en août-novembre, lorsque le dernier passage presque exact du carré décroissant Saturne/Uranus a lieu, avec Jupiter à mi-chemin (et formant un demi-carré avec les deux). Le pic cosmique de cette période chaotique se situe du 21 au 28 septembre, mais un orbe d’influence de deux mois doit être autorisé à reconnaître ce qui se passe. Ça va être intéressant. Restez à l’écoute et soyez en sécurité.