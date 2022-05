Le prix de Crypto.com peine à éclater, malgré le lancement du Grand Prix de Monaco 2022 | Cryptomonnaie

Le partenariat de Crypto.com avec Aston Martin lors du Grand Prix de Monaco 2022 n’a pas réussi à déclencher un sentiment haussier parmi les investisseurs.

Les analystes identifient une divergence haussière dans le graphique des prix CRO et fixent un objectif de 0,20 $.

Le Grand Prix de Monaco 2022 a été lancé le 27 mai et se termine le 29 mai 2022.

Le Grand Prix de Monaco 2022, où Crypto.com s’est associé à Aston Martin, a débuté le 27 mai et se termine ce week-end. Le prix CRO de Crypto.com a du mal à se remettre de la récente chute des prix.

Le prix de Crypto.com ne parvient pas à remonter malgré le lancement du Grand Prix de Monaco 2022

Plus tôt cette année, Crypto.com a signé un accord de partenariat pluriannuel avec Aston Martin. Le Grand Prix de Monaco 2022 a été lancé le 27 mai 2022. Des événements se sont déroulés au cours du week-end et la course automobile de premier plan se termine le 29 mai 2022.

L’action en piste est sur le point de débuter à Monaco. Ne manquez pas un instant de la #MonacoGP fin de semaine.#F1 | @cryptocom — Équipe Aston Martin Aramco Cognizant F1 (@AstonMartinF1) 27 mai 2022

Au cours des deux jours, le jeton Cronos de Crypto.com, CRO, n’a pas réussi à se remettre de son effondrement. Le crash colossal de UST et LUNA de Terraform Lab, les jetons frères, a entraîné une volatilité massive dans l’écosystème crypto. Les investisseurs ont retiré des capitaux du marché de la cryptomonnaie et la rotation des capitaux a entraîné une chute des prix de plusieurs altcoins et jetons.

Le prix de Cronos est à 81,9 % de son sommet historique de 0,965 $. Malgré les partenariats récents et l’adoption croissante de CRO, le jeton a eu du mal à se remettre du bain de sang.

Le jour de la clôture du Grand Prix de Monaco 2022, le prix du CRO a affiché des gains de 2,3 % du jour au lendemain.

Les analystes repèrent une divergence haussière dans Cronos

Les analystes de Netcost-Security ont récemment évalué le graphique des prix Cronos et prédit une reprise du CRO. Après avoir repéré une divergence haussière dans Crypto.com, les analystes ont noté que le CRO avait établi des plus bas. Malgré la tendance des prix, le RSI a atteint des creux plus élevés et le jeton pourrait cibler une cassure de la barrière immédiate à 0,20 $. Les analystes pensent que Crypto.com est sur la bonne voie pour faire demi-tour.

