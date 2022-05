Le prix du Dogecoin ne se redresse pas malgré l’annonce d’Elon Musk | Cryptomonnaie

Elon Musk, investisseur milliardaire, a révélé que la crypto-monnaie Dogecoin sur le thème de Shiba-Inu peut être utilisée pour acheter des marchandises sur Tesla et SpaceX.

Malgré le catalyseur, les analystes estiment que le prix du Dogecoin pourrait ne pas se remettre de sa récente chute et identifier 0,0637 $ comme objectif à court terme.

Les analystes identifient des signes de rotation du capital dans Dogecoin et pensent que la reprise de Dogecoin est moins probable.

Le récent tweet d’Elon Musk sur l’acceptation des paiements Dogecoin chez SpaceX n’a ​​pas réussi à déclencher un rassemblement dans la pièce meme sur le thème Shiba-Inu. Les partisans pensent que DOGE pourrait avoir du mal à se remettre de sa tendance à la baisse en 2022.

Dogecoin ne parvient pas à faire revenir

Elon Musk, le milliardaire fondateur et PDG de Tesla et SpaceX, qui est populaire par son titre autoproclamé de « Doge Father », a fait une nouvelle annonce à propos de Dogecoin. Musk a informé la communauté que les paiements Dogecoin seront désormais acceptés en échange de marchandises sur Tesla et SpaceX.

Les utilisateurs effectueraient des paiements Dogecoin via leur portefeuille et achèteraient des marchandises sur ces plateformes. Le PDG milliardaire de SpaceX a choisi Dogecoin comme paiement clair, ouvrant les portes des magasins dans ses projets.

Le merch Tesla peut être acheté avec Doge, bientôt le merch SpaceX aussi – Elon Musk (@elonmusk) 27 mai 2022

@Mangyek0, principal analyste de crypto-monnaie chez Netcost-Security, affirme que la rotation du capital est en cours dans l’écosystème de la crypto. L’analyste affirme que l’état d’esprit des investisseurs envers Dogecoin a changé.

Mauvaise adoption de Dogecoin dans les entreprises mondiales

Les analystes ont fait valoir que de nouvelles annonces et une augmentation de l’utilité de Dogecoin pourraient faire grimper le prix de la pièce meme. Cependant, les moteurs haussiers n’ont pas réussi à déclencher un rallye du prix de la pièce meme.

Un facteur clé du sentiment baissier sur la pièce meme est la mauvaise adoption par les entreprises. Motley Fool, une société de conseil financier, a récemment révélé que 1300 entreprises à travers le monde acceptent DOGE.

Alors que 36% des petites entreprises des États-Unis acceptent le Bitcoin, Dogecoin est aux prises avec un coup de pouce dans son adoption. Le battage médiatique construit autour de l’adoption de Dogecoin s’est maintenu pour entraîner une hausse des prix dans DOGE.

Michelle Jongbloets, crypto YouTuber et analyste, a évalué le tableau des prix Dogecoin et a noté que le prix DOGE est en train de retracer. L’analyste affirme qu’il est alarmant de voir une moyenne mobile sur 20 jours et une moyenne mobile sur 50 jours se fermer. Le prix du Dogecoin est actuellement bien au-dessus des deux moyennes mobiles, cependant, un croisement pourrait confirmer une phase baissière de DOGE.

Graphique DOGEUSD