Les analystes craignent une correction du prix du Bitcoin en dessous de 29 000 $ alors que la BTC se découple des marchés boursiers | Cryptomonnaie

Les données sur les dérivés de Bitcoin révèlent que les traders à effet de levier sont optimistes sur l’actif car il se découple des marchés boursiers.

Les partisans notent que 55% de l’offre de Bitcoin est toujours rentable malgré la récente baisse des prix.

Les analystes ont identifié un canal descendant, indiquant une phase baissière du prix du Bitcoin.

Le prix du Bitcoin est frappé par une chute et est tombé en dessous des nouveaux niveaux de support. L’actif devrait terminer la semaine autour de la zone de 29 000 $ alors que Bitcoin se dissocie des actions.

Le prix du Bitcoin continue de chuter et termine la semaine autour de 29 000 $

Lors du récent effondrement du marché de la cryptomonnaie, le prix du Bitcoin a enregistré des pertes pendant près de huit semaines. Les analystes craignent une baisse des prix du BTC en dessous des niveaux de support. Le volume est un facteur clé dans la tendance des prix du Bitcoin, et le volume des échanges a considérablement baissé.

Alors que le prix du Bitcoin s’est consolidé autour de la région de 29 000 $ à 30 000 $, les mesures révèlent qu’une phase baissière est imminente. La plate-forme d’intelligence de données Crypto Glassnode révèle que le signal NVT, une variation du ratio NVT, utilise la moyenne mobile sur 90 jours du volume de transactions quotidien dans son dénominateur. Le signal est utilisé pour prédire les pics du prix du Bitcoin.

Le signal a enregistré son plus bas niveau en quatre ans à 233,9. C’est le signe d’une phase baissière du prix du Bitcoin.

Signal NVT BTC

55% de l’offre de Bitcoin est toujours rentable

Malgré la récente chute du prix du Bitcoin en dessous de 30 000 $, 55 % de son offre est toujours rentable. Kripto Mevsimi, un analyste crypto de premier plan sur Glassnode, a comparé les cycles de prix Bitcoin du sommet de 2017 à 2018.

Il a fallu en moyenne 151 à 184 jours pour que 55 % de l’approvisionnement soit rentable. Après cela, il y a une chute massive et une capitulation de Bitcoin. Au cours du cycle 2021-22, les bénéfices ont diminué de près de 58 % en 213 jours, et les analystes s’attendent à ce qu’une action des prix ennuyeuse et une capitulation suivent.

BTC cycles précédents

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Bitcoin et identifié un modèle de coin en baisse. CryptoVizArt, un analyste de premier plan, a identifié une phase d’accumulation claire de Wyckoff et le prix du Bitcoin se consolide à l’intérieur d’une zone de demande.

Bitcoin a poursuivi sa tendance à la baisse au cours des derniers mois, après une chute sous le niveau record de 69 000 $. La récente chute en dessous de la barrière psychologique clé à 30 000 $ a alimenté un sentiment baissier extrême parmi les investisseurs.

Malgré le découplage du prix du Bitcoin des marchés boursiers, les analystes craignent une nouvelle baisse du BTC.