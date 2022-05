Le PDG de Ripple pourrait explorer l’introduction en bourse après la fin du procès de la SEC, les baleines continuent de s’accumuler | Cryptomonnaie

Le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, étudie la possibilité d’une offre publique initiale une fois le procès SEC contre Ripple terminé.

Les baleines du réseau Ripple détenant entre 1 et 10 millions de XRP ont continué à s’accumuler et détiennent le pourcentage le plus élevé de l’offre de l’actif en deux mois.

Malgré le crash du marché de la cryptomonnaie qui a effacé des milliards de valeur marchande des crypto-monnaies, les analystes pensent que le XRP pourrait se rétablir bientôt.

Les baleines du réseau Ripple ont poursuivi leur accumulation d’altcoin et détiennent désormais le pourcentage le plus élevé de XRP. Le PDG Garlinghouse a révélé que Ripple explorera la possibilité d’une introduction en bourse une fois le procès en cours avec la Securities & Exchange Commission terminé.

Ripple pourrait explorer une introduction en bourse

Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, a déclaré à CNBC que le géant des paiements explorera la possibilité d’une offre publique une fois le procès de la SEC contre XRP terminé. XRP a été utilisé pour faciliter les paiements transfrontaliers et les convertir en fiat, ce qui réduit considérablement le coût de transaction.

Ripple a exploré la possibilité d’une introduction en bourse depuis des années maintenant, cependant, la fin du procès SEC contre Ripple serait le moment idéal pour le géant des paiements de prendre des mesures en ce sens. Malgré le récent crash du marché de la cryptomonnaie qui a anéanti des milliards de la valeur marchande, les analystes sont optimistes quant à la reprise de l’altcoin.

Le procès SEC contre Ripple dure depuis près de quinze mois et devrait se terminer cette année. Garlinghouse a déclaré à CNBC,

Je pense que nous voulons obtenir de la certitude et de la clarté aux États-Unis avec la SEC américaine. Vous savez, j’espère que la SEC ne ralentira pas ce processus plus qu’elle ne l’a déjà fait.

Les baleines accumulent des millions de XRP, détenant un pourcentage élevé

Selon les données de la plateforme de crypto-intelligence Santiment, les baleines XRP ont été occupées à accumuler l’altcoin. Avec la baisse des prix du XRP, les baleines ont récupéré l’altcoin.

Les baleines ont ramassé entre 1 million et 10 millions de jetons XRP après les avoir accumulés collectivement. Les grands investisseurs de portefeuille détiennent désormais le pourcentage le plus élevé d’approvisionnement en XRP au cours des deux derniers mois. Les baleines de cette catégorie sont les plus actives et détiennent 6,12% des pièces en circulation.

L’accumulation de baleines atteint son plus haut niveau en 2 mois

Ripple a formé des plus hauts depuis le crash du 20 mars 2022. Les analystes de Netcost-Security pensent que le prix de Ripple a produit des plus bas plus élevés et que le RSI produit des plus bas plus bas, signe d’une divergence haussière.

Les analystes sont donc optimistes quant au rallye des prix Ripple.