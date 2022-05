Shiba Inu ramassé par des baleines alors que les partenariats explosent entre les marchands | Cryptomonnaie

La plate-forme de réservation en ligne décentralisée XcelTrip a conclu un partenariat avec Shiba Inu, SHIB peut désormais être utilisé pour les réservations de vols et d’hôtels.

La baleine Ethereum « BlueWhale0073 » a récemment récupéré 142,6 milliards de jetons Shiba Inu tandis que d’autres grands investisseurs de portefeuille ont abandonné leurs avoirs SHIB.

Les analystes pensent que Shiba Inu pourrait bientôt sortir de sa tendance à la baisse.

Le tueur de Dogecoin Shiba Inu a récemment été témoin d’une baisse des prix dans le bain de sang crypto. Cependant, le nombre croissant de partenariats et de services publics pourrait alimenter une reprise de la pièce meme Shiba Inu.

Une baleine Ethereum ramasse Shiba Inu

Alors que les grands investisseurs de portefeuille sur la blockchain Ethereum ont abandonné leurs avoirs en Shiba Inu, « BlueWhale0073 » a récemment récupéré 142,6 milliards de jetons SHIB. La baleine a ajouté ces jetons Shiba Inu à son portefeuille pour 1 539 417 $.

L’accumulation par les grands investisseurs de portefeuille est considérée comme haussière pour les pièces de monnaie comme Shiba Inu. Polygon (MATIC) a remplacé Shiba Inu en tant que jeton le plus échangé parmi les 100 meilleurs portefeuilles de baleines Ethereum.

Shiba Inu se développe dans les réservations de vols et d’hôtels

Shiba Inu a récemment élargi son utilité avec un nouveau partenariat. XcelTrip est un système de réservation décentralisé avec 450 compagnies aériennes, 2 millions d’hôtels et agences de location de voitures dans le monde. L’application tient à généraliser la blockchain et la crypto-monnaie et a récemment annoncé l’acceptation de crypto-monnaies comme Shiba Inu comme moyen de paiement.

L’agence de voyage décentralisée accepte Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), Bitcoin Cash (BCH), LiteCoin (LTC), Binance Coin (BNB) et le jeton natif de l’entreprise – Xcellab Ecosystem – XcelDefi (XLD) en plus du Shiba Inu.

Les analystes prédisent une reprise des prix du Shiba Inu

Les analystes ont évalué la tendance des prix du Shiba Inu et identifié une volatilité modérée. Les analystes ont conclu que le prix du Shiba Inu est protégé de la manipulation des prix et du commerce proche de la résistance. La pièce meme a trouvé un support autour de 0,00001013 $ et une résistance à 0,00001079 $.

Shiba Inu pourrait se remettre de la pression de vente et de l’éclatement de sa tendance baissière.