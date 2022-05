Le prix Ethereum est sur la bonne voie pour atteindre 10 000 $, malgré une faible activité en chaîne | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum s’est remis de sa chute et est revenu au-dessus de 1700 $.

Les analystes estiment que le prix d’Ethereum est sur la bonne voie pour atteindre un objectif haussier de 10 000 $, selon Elliott Wave Theory.

En explorant le lien entre la vitesse du stablecoin DAI et les faibles niveaux d’activité en chaîne sur Ethereum, les analystes pensent que l’ETH est en hibernation.

La blockchain Ethereum a connu une baisse de l’activité en chaîne. Malgré l’effondrement, le prix d’Ethereum s’est remis de sa tendance à la baisse et a dépassé le niveau de 1700 $. Les analystes sont optimistes quant à une cassure d’Ethereum.

Ethereum grimpe au-dessus de 1700 $

Le principal analyste de crypto-monnaie, le Dr Arnout Ter Schure, a appliqué le principe d’Elliott Wave et a fixé un objectif pour Ethereum autour du niveau de 2300 $.

Le principe des vagues d’Elliott est une analyse des tendances à long terme des modèles de prix et aide à identifier et à prévoir les vagues qui révèlent les résultats probables des mouvements de prix futurs. Il révèle des hauts et des bas, à la recherche de modèles de prix. Appliquant ce principe à la tendance des prix d’Ethereum, l’analyste affirme que l’altcoin termine ses quatrième et cinquième vagues. Une fois la vague terminée, l’analyste s’attend à ce que le prix d’Ethereum chute idéalement au niveau de 1 500 $ et que la fin de la quatrième vague soit de 2 150 $.

Graphique ETHUSD

Une fois qu’Ethereum aura terminé la vague 5 de dernière minute, il achèvera techniquement la correction qui a commencé en novembre 2021. Une cassure au-dessus de 2150 $ confirmerait le rallye au niveau de 10 000 $.

Ethereum enregistre des frais extrêmement bas

Après un bain de sang sur le marché de la cryptomonnaie, Ethereum a enregistré des niveaux de frais extrêmement bas. D’après un rapport de la plateforme de crypto-intelligence Santiment, il y a très peu d’activité sur le réseau Ethereum. Les analystes ont observé un lien entre les faibles niveaux d’activité et la vitesse des pièces stables.

Prix ​​​​Ethereum – Vitesse DAI

La vélocité est une mesure de la rapidité avec laquelle l’argent circule dans la crypto-économie. Le niveau actuel, la vitesse du stablecoin (DAI) et le faible niveau d’activité en chaîne sur Ethereum indiquent une hibernation. Les analystes pensent que les traders dorment et attendent un déclencheur.

Pour conclure, les traders Ethereum sont actuellement inactifs et attendent un déclencheur dans la tendance des prix de l’altcoin. Un pic de vitesse DAI peut être considéré comme un déclencheur d’une hausse des prix Ethereum.

@BitQueenBR, un analyste et trader crypto, pense qu’après une chute au niveau de 1 400 $ à 1 500 $, le prix d’Ethereum pourrait rebondir. Jusque-là, l’analyste s’attend à une tendance à la baisse du prix Ethereum.