Le prix de Solana émeut les investisseurs alors que la vente se poursuit | Cryptomonnaie

Le prix SOL a des cibles Fibonacci de 30 $.

Le prix de Solana a franchi la consolidation du triangle à la baisse.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche à 49,50 $.

Le prix de Solana se prépare pour une baisse baissière à 30 $.

Le prix de Solana se dirige vers 30 $

Le prix de Solana affiche une action de prix choquante parmi les commerçants intrajournaliers. Cette semaine, les baissiers ont même réussi à faire baisser le prix à 40 $. La nouvelle force baissière signale une tendance à la baisse dans les prochains jours.

Le prix de Solana se négocie actuellement à 41 140 $ de moins que les sommets d’avril à 140 $. Malgré l’avancée en baisse significative, les baissiers entrent toujours sur le marché pour continuer le chaos. La formation en triangle, qui entourait le prix du SOL au cours des deux dernières semaines, a été rompue et peut être utilisée pour projeter 20 % supplémentaires. Un outil de retracement de Fibonacci entourant les plus bas et les plus hauts de tous les temps fournit une confluence supplémentaire pour les cibles de 30 $, car le niveau de Fibonacci de 0,318 se situe à 30,92 $.

Graphique SOL//USDT sur 4 heures

L’invalidation pour le scénario de tendance baissière sera une rupture du sommet du triangle à 49,50 $. Si les haussiers peuvent établir une action sur les prix dans cette zone, la tendance baissière pourrait être invalidée avec des objectifs haussiers à 80 $, entraînant une augmentation pouvant atteindre 100 % par rapport au prix actuel du prix Solana.