Le prix du Shiba Inu pourrait encore chuter de 30 % alors que les traders réintègrent sournoisement le marché | Cryptomonnaie

Le prix SHIBA produit une forte baisse.

Le prix du Shiba Inu indique que les traders réintègrent le marché sur l’indicateur de volume.

L’invalidation de la thèse baissière est une violation supérieure à 0,00001850 $.

Le prix du Shiba Inu semble baisser impulsivement. Une baisse de 30% est désormais prévue pour le prix SHIBA.

Le prix du Shiba Inu continue de baisser.

Le prix du Shiba Inu se profile avec un sentiment baissier car les haussiers n’ont montré aucun support aux niveaux de 0,00001200 $. La baisse des niveaux actuels de 0,00001000 $ est prévue depuis plusieurs semaines depuis que le prix SHIB est tombé des niveaux clés de 0,00004000 $. La vague d’impulsion qui se déroule à la baisse pourrait envoyer le prix Shib à 0,00000700 $ si les conditions du marché persistent.

Le prix du Shiba Inu fournit une preuve supplémentaire de croire en une baisse plus importante en utilisant l’indicateur de profil de volume d’orteil. Le récent modèle de montée en puissance signale une réentrée des baissiers sur le marché avec des intentions de mesure des bénéfices. Une fois que le niveau de support de 0,00001000 $ est dépassé, une baisse en chute libre pourrait se produire, provoquant une capitulation choquante dans les niveaux de 0,00007000 $ et peut-être plus loin en dessous des creux de swing à 0,00000500 $.

Graphique SHIB/USDT sur 12 heures

L’invalidation de la tendance à la baisse du prix du Shiba Inu se situe à 0,00001850 $. Si les haussiers peuvent franchir cette barrière, un objectif haussier à 0,00003000 $ pourrait être de retour sur les cartes, ce qui entraînerait une augmentation de 145 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.