Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : baleines, cupidité, argent intelligent et peur Pt.2 | Cryptomonnaie

La liquidité du prix du Bitcoin a été volée.

Le prix d’Ethereum devrait chuter à 1400 $.

L’action des prix XRP doit être surveillée de près.

Le marché de la crypto-monnaie est inconfortable pour les investisseurs car une vente de Bitcoin à 28 100 $ le 26 mai a invalidé la thèse haussière. La chasse à la liquidité est une preuve valable de l’implication de l’argent intelligent dans le marché. Bitcoin, Ethereum et XRPpourraient connaître davantage de baisse des prix en raison de la violation malheureuse.

Le prix du bitcoin fait jouer des tours aux baleines

L’action des prix de type aimant du prix du bitcoin autour de 41 300 $ et 39 700 $ était autrefois un signal haussier. Il semble que l’argent intelligent ait maintenu le prix du BTC autour de ce niveau pour inciter les traders à ouvrir une position longue. Maintenant que le triangle haussier à contre-courant est invalide, la prochaine cible est un jeu de devinettes. Les baissiers sur le marché devraient éviter d’être gourmands et laisser plus de temps aux techniques pour afficher les cibles potentielles.

Graphique BTC/USDT sur 3 heures

L’invalidation de la tendance baissière se situe désormais à 32 630 $. Si ce niveau est dépassé, les traders devraient avoir suffisamment de vapeur pour pousser le prix du BTC jusqu’à 38 000 $, ce qui entraînerait une augmentation de 30 % par rapport au prix actuel du Bitcoin.

Le prix d’Ethereum pourrait secouer les premiers traders

Le prix d’Ethereum continue de baisser en dessous de la zone de 2 000 $. Le prix de l’ETH se négocie actuellement à 1756 $, car les baissiers suivent les techniques mentionnées dans la thèse baissière de la semaine dernière.

Le prix d’Ethereum tombera probablement à 1400 $ dans les prochains jours, car les baissiers font baisser le prix de manière impulsive. Il s’agit de la première saison de crypto depuis plusieurs années où Bitcoin conserve sa valeur tandis que le prix Ethereum dépérit. Pour ces raisons, la peur semble être à son plus haut parmi les investisseurs. L’indice de force relative a officiellement dépassé le niveau de soutien des acheteurs, ce qui complique davantage l’action à la baisse des prix pour Ethereum à l’avenir.

Graphique ETH/USDT sur 3 heures

L’invalidation baissière du prix Ethereum se situe désormais au-dessus de 2 480 $. Si les haussiers peuvent franchir cette zone, la tendance à la baisse des prix des ETH pourrait être annulée. Les traders pourraient viser en toute confiance un prix de 3000 ETH, ce qui entraînerait une augmentation de 75% par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Le prix XRP doit être surveillé de près

Le prix du XRP est toujours celui qui déçoit le plus les investisseurs sur le marché des crypto-monnaies. Cette semaine, le prix Ripple s’est détaché d’un modèle de triangle de consolidation, envoyant le prix XRP revoir 0,38 $. Pourtant, les analystes recherchent des moyens de prévoir un scénario de tendance haussière alternatif avant le prochain événement d’actualité entre XRP et la SEC.

Le prix XRP pourrait continuer sa nature erratique pour les jours à venir. Le différend de longue date entre les deux forces est probablement la seule chose qui empêche le prix du XRP d’atteindre 1,00 $ et au-delà. Une approche du coût moyen en dollars reste une stratégie favorable pour les maximistes XRP visant des objectifs macro à long terme.

Graphique XRP/USDT sur 3 heures