Prédiction des prix des crypto-monnaies : Terra, Solana et Bitcoin – American Wrap 27 mai | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a éclaté d’une configuration de drapeau baissier le 6 mai, entraînant un crash de 36% en une semaine. Le BTC a plongé d’un sommet historique de 69 000 $ à 32 837 $ entre le 10 novembre 2021 et le 24 janvier 2022, créant le mât du modèle. Pendant ce temps, la consolidation sous la forme de plus bas et de plus hauts entre le 14 janvier et le 22 mai a créé une structure parallèle ascendante connue sous le nom de drapeau.

Pourquoi devriez-vous capitaliser sur cette hausse de 60% du prix de Solana

Le prix de Solana montre une divergence intéressante sur le graphique des délais élevés qui pourrait déclencher un rallye de swing bien nécessaire. Par conséquent, les investisseurs doivent porter une attention particulière à SOL, ce qui pourrait permettre aux acheteurs patients de capitaliser sur cette opportunité.

Alerte à l’arnaque : comment éviter les problèmes lors du largage aérien de LUNA 2.0 de Terra

Alors que Terraform Labs se prépare pour le parachutage des nouveaux jetons LUNA 2.0, les cybercriminels ont profité de la sortie et ont créé de faux parachutages de jetons LUNA 2.0 enveloppés. Pour que l’arnaque semble légitime, ces jetons ont été largués par avion à Vitalik Buterin, co-fondateur d’Ethereum, Justin Sun, fondateur de Tron, et Andreesen Horowitz, une société privée américaine de capital-risque.