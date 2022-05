Le prix GMT de STEPN s’effondre après l’interdiction de la Chine, montrant de sérieux drapeaux rouges | Cryptomonnaie

STEPN, l’application de style de vie web3, a été témoin d’un crash colossal, chutant de 74 % par rapport à son niveau record après l’interdiction en Chine.

Les analystes ont critiqué l’économie symbolique de STEPN, estimant qu’elle risquait d’entrer dans une spirale de la mort, similaire aux jeux de jeu pour gagner.

Le jeu de déménagement pour gagner a soudainement annoncé que les utilisateurs de Chine continentale seraient interdits en raison de politiques réglementaires.

STEPN a annoncé une interdiction des utilisateurs en Chine en réponse aux politiques réglementaires pertinentes. En réponse au retour en arrière de STEPN sur ses utilisateurs chinois, GMT a connu une baisse massive de son prix, affichant 8,5 % de pertes du jour au lendemain.

STEPN GMT a plongé de 74% par rapport à son plus haut historique

STEPN, l’application mobile pour gagner, a soudainement annoncé une interdiction des utilisateurs de Chine continentale, invoquant des préoccupations réglementaires. Le jeton GMT a diminué de près de 9 % du jour au lendemain en réponse au plan de STEPN.

Le compte Twitter de l’application a informé les utilisateurs que,

Afin de répondre activement aux politiques réglementaires pertinentes, STEPN procédera à un inventaire des utilisateurs de logiciels. Si des utilisateurs en Chine continentale sont trouvés, STEPN cessera de fournir le GPS à leurs comptes à 24h00 le 15 juillet 2022 (UTC+8) conformément aux conditions d’utilisation. et les services de localisation IP.

— ÉTAPE | Public Beta Phase IV (@Stepnofficial) 26 mai 2022

La plate-forme a demandé aux utilisateurs de prendre leurs propres décisions concernant la gestion des actifs intégrés à l’application et des NFT s’ils utilisent leur compte à partir d’un emplacement IP en Chine continentale. De plus amples détails seraient partagés avec les utilisateurs par le biais d’annonces dans les médias et par e-mail.

L’application move-to-earn, dans laquelle les utilisateurs gagnent des crypto-monnaies en fonction de leurs mouvements, suivis par leurs smartphones, s’est engagée à fournir aux utilisateurs une expérience supérieure et s’est excusée pour la gêne occasionnée. STEPN s’est abstenu de toute activité commerciale en Chine continentale depuis la création de la plateforme. Il est rappelé aux utilisateurs de se méfier des escroqueries pendant que la plate-forme annule son application pour les utilisateurs en Chine.

L’économie des jetons STEPN n’est peut-être pas durable

Les experts en crypto ont critiqué l’économie symbolique de STEPN, la considérant comme non durable. Si la croissance des joueurs dans l’économie de STEPN plafonne, elle risquerait de s’effondrer, à l’instar des jeux play-to-earn.

Les jetons GMT de STEPN sont disponibles en quantité limitée, et un mécanisme de gravure est essentiel pour réduire la circulation des jetons GMT et GST par le biais d’activités intégrées à l’application. L’écosystème STEPN fonctionne sur une économie à double jeton pour la collecte de fonds et l’utilité. GMT, le jeton naïf, a une offre limitée de six milliards et peut être gagné soit par des événements de génération de jetons, soit par la frappe.

Les jetons verts Satoshi (GST), qui représentent des baskets numériques, sont les jetons utilitaires du jeu et peuvent être utilisés pour acheter des biens dans l’application. Les GST ont une offre illimitée et peuvent être frappées par le biais de mouvements de base.

L’application STEPN move-to-earn combine trois éléments sur les blockchains, web3, Game-Fi et Social-Fi. Après avoir assisté à une flambée de son prix, GMT a subi une baisse. Le prix GMT a plongé lorsque STEPN a annoncé son intention de quitter la Chine continentale, refusant le service aux utilisateurs disposant d’emplacements IP dans la région.

Les analystes pensent que le prix STEPN GMT pourrait s’effondrer

Les analystes de la cryptomonnaie ont prédit une baisse à 0,50 $. Crispus Nyaga, un analyste de premier plan, affirme que le graphique sur quatre heures montre des signes de déclin. Un motif de fanion baissier a figuré dans le tableau des prix GMT ; ceci est considéré comme un précurseur d’une augmentation de la pression de vente.

Le prix GMT est tombé en dessous des moyennes mobiles sur 25 et 50 jours ; Nyaga pense qu’il pourrait tomber à un plus bas historique, atteignant le niveau de 0,50 $.