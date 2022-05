Alerte à l’arnaque : comment éviter les problèmes lors du largage aérien de LUNA 2.0 de Terra | Cryptomonnaie

Le hard fork LUNA de Terra est prévu pour le 28 mai, suivi du lancement et du largage aérien de LUNA 2.0.

La société de sécurité Blockchain a identifié des escrocs envoyant Wrapped LUNA 2.0 à Terra Deployer, des parachutages à Vitalik Buterin et Justin Sun.

Les développeurs principaux de Terra ont reçu l’approbation de la gouvernance pour brûler 1,3 milliard UST, soit 11 % de l’offre existante du pool communautaire.

Le hard fork LUNA devrait avoir lieu le 28 mai, suivi du largage ultérieur des jetons LUNA 2.0 aux détenteurs éligibles. Avant le véritable largage aérien de LUNA 2.0, certains escrocs ont tenté d’inciter les détenteurs de LUNA et d’UST à envoyer leurs actifs au lieu de recevoir les nouveaux jetons.

L’escroquerie LUNA de Terra peut voler vos jetons

Alors que Terraform Labs se prépare pour le parachutage des nouveaux jetons LUNA 2.0, les cybercriminels ont profité de la sortie et ont créé de faux parachutages de jetons LUNA 2.0 enveloppés.

Pour que l’arnaque semble légitime, ces jetons ont été largués par avion à Vitalik Buterin, co-fondateur d’Ethereum, Justin Sun, fondateur de Tron, et Andreesen Horowitz, une société privée américaine de capital-risque.

Le but de l’escroquerie est d’inciter les détenteurs de LUNA et d’UST à envoyer leurs avoirs au criminel pour le faux largage. PeckShieldAlert, une société d’analyse et de sécurité de la blockchain, a émis une alerte concernant l’affaire sur son profil Twitter.

Le but de l’attaquant est de faire croire aux utilisateurs que le wallet airdropping enveloppé LUNA 2.0 est une adresse légitime. Malgré la récente chute des prix et le détachement de l’UST, recevoir un grand nombre de jetons de Terraform Labs pourrait rapporter beaucoup aux escrocs.

Faux jeton LUNA

Le hard fork LUNA de Terra est arrivé

Terraform Labs a confirmé l’arrivée du hard fork LUNA et la renaissance du jeton, Terra 2.0. La communauté des développeurs Terra a travaillé 24 heures sur 24 pour coordonner le lancement de la nouvelle blockchain, elle devrait être mise en ligne le 28 mai à 6h00 UTC.

Plusieurs plates-formes d’échange de crypto-monnaie, validateurs et développeurs ont étendu leur prise en charge de la nouvelle chaîne Genesis de Terra et des jetons LUNA. Avant l’événement de genèse, Terraform Labs partagera un fichier avec les validateurs, tandis que le premier bloc de la nouvelle chaîne est produit simultanément.

Tous les composants de l’écosystème Terra, Station, Finder, l’explorateur de blocs et Observer – le chargeur pour les applications décentralisées – auront toutes les fonctionnalités lorsque le nouveau réseau sera mis en ligne. Les Dapps qui se sont engagés à migrer vers la nouvelle chaîne Terra annonceront leur lancement, peu après le hard fork LUNA.

1/ Hier, nous vous disions que Terra 2.0 arrive. Demain, il arrive. La communauté a travaillé sans relâche pour coordonner le lancement de la nouvelle chaîne. Sous réserve de changements potentiels, nous prévoyons que Terra sera mis en ligne le 28 mai 2022 vers 06h00 UTC. — Terra Propulsé par LUNA (@terra_money) 27 mai 2022

Tout ce que vous devez savoir sur le largage de Terra LUNA 2.0

Le parachutage de LUNA aura lieu sur le premier bloc de la nouvelle blockchain Terra, le samedi 28 mai vers 6 GMT. Les détenteurs éligibles recevront 30 % du largage à la genèse, puis le reste des jetons sera acquis de manière linéaire pendant deux ans, avec une falaise de six mois.

Les LUNA acquises seront les jetons automatiquement jalonnés pour les validateurs Terra. Ceci est fait pour préserver la sécurité de la nouvelle chaîne Terra. Les utilisateurs avec LUNA acquis gagneront des récompenses de jalonnement et ils peuvent annuler la délégation, redéléguer et réclamer leurs récompenses à tout moment. Suite au déblocage des tokens à genesis, il n’y aura plus de déblocage pendant 6 mois, c’est la falaise de 6 mois qui assure la sécurité du réseau. La LUNA acquise sera ensuite distribuée sur chaque bloc, environ toutes les six secondes au portefeuille de l’utilisateur, après la falaise.

Si un utilisateur souhaite accéder à sa LUNA acquise ou jalonnée, il doit annuler sa délégation au moins 21 jours avant le premier jour de sa falaise. Si les utilisateurs ne sortent pas leurs jetons, ils peuvent continuer à gagner des récompenses de jalonnement.

Le nouveau jeton LUNA peut être utilisé aux fins suivantes :

Gagner des récompenses

Participer à la gouvernance de la nouvelle chaîne Terra

Utilisation des dApps au lancement

Commerce à travers les bourses

Les détenteurs éligibles recevront automatiquement le largage aérien des nouveaux jetons LUNA 2.0, et ceux-ci seront automatiquement mis à disposition dans les portefeuilles Terra des utilisateurs. Les jetons d’acquisition jalonnés apparaîtront dans Terra Station et les utilisateurs peuvent vérifier la même chose en visitant l’onglet « participation » sur le nouveau réseau.

Les échanges de crypto-monnaie qui prennent en charge le largage aérien partageront davantage d’informations avec les utilisateurs. Terraform Labs pense que la nouvelle chaîne Terra sera l’une des chaînes de blocs les plus décentralisées et appartenant à la communauté jamais lancées dans l’écosystème crypto.

1,3 milliard d’UST brûlés à partir du pool communautaire de Terra annoncés

Les développeurs de Terraform Labs ont annoncé la combustion de 1,3 milliard UST, qui était détenu dans le pool communautaire. Après avoir reçu un signe de tête de la gouvernance via la proposition 1747, 11% de l’offre existante de 11,2 milliards d’UST seront brûlés.

Proposition 1747 1,3 milliard UST brûlent

La brûlure a été proposée pour réduire l’encours des créances irrécouvrables de l’économie Terra et pour restaurer lentement l’arrimage du stablecoin algorithmique. Brûler l’UST du pool communautaire élimine une part importante de l’offre et atténue la pression d’ancrage sur le stablecoin. Sur une longue période, cela pourrait favoriser le taux de combustion lent et le type d’effets en aval qui ont gonflé les écarts de swap en chaîne et influencé l’économie de Terra.

Les jetons du pool communautaire et le reste de l’UST inter-chaînes sur Ethereum déployés en tant qu’incitations à la liquidité équivalent à une consommation totale de 1 388 233 195 TerraUSD.

