Prédiction hebdomadaires Bitcoin : les mesures en chaîne prennent en charge la multiplication des menaces à la baisse | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin poursuit son mouvement allant de 28 600 $ à 30 600 $.

La menace d’une nouvelle panne augmente avec la dégradation des métriques en chaîne.

Bien que peu probable, les investisseurs pourraient garder les yeux ouverts pour un rebond potentiel du chat mort à 35 000 $.

Le prix du bitcoin se consolide au-dessus d’un niveau de support hebdomadaire après le crash induit par LUNA le 12 mai. Cette action de prix enroulée pourrait amener BTC à déclencher un mouvement à la baisse, aggravant encore les malheurs des investisseurs.

Le prix du Bitcoin menace une correction plus profonde

Le prix du bitcoin a éclaté d’une configuration de drapeau baissier le 6 mai, entraînant un crash de 36% en une semaine. Le BTC a plongé d’un sommet historique de 69 000 $ à 32 837 $ entre le 10 novembre 2021 et le 24 janvier 2022, créant le mât du modèle. Pendant ce temps, la consolidation sous la forme de plus bas et de plus hauts entre le 14 janvier et le 22 mai a créé une structure parallèle ascendante connue sous le nom de drapeau.

Cette formation technique projette un objectif de 18 179 $, qui a été confirmé au moment où le prix du Bitcoin est tombé en dessous de 38 305 $.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Jusqu’à présent, la pause dans la vente a permis au prix du Bitcoin de se consolider autour de 29 147 $, juste au-dessus du niveau de support hebdomadaire à 29 100 $. Un chandelier quotidien proche de ce seuil déclenchera une nouvelle baisse de l’objectif à 18 179 $.

Ce mouvement constituerait une perte de 37% et est probablement là où les acheteurs mis à l’écart pourraient venir accumuler du BTC à prix réduit.

Les métriques en chaîne s’affaiblissent

La baisse du nombre de nouvelles adresses rejoignant la blockchain BTC au cours de la dernière année soutient ce récit baissier observé dans le prix du Bitcoin. La moyenne mobile simple sur 7 jours de cette métrique est passée de 620 122 à 381 857 entre le 9 janvier et le 26 mai.

Cette chute de 38% des nouvelles adresses actives rejoignant le réseau Bitcoin suggère une nette baisse du sentiment des investisseurs autour de BTC et indique également que les acteurs du marché ne sont pas intéressés par BTC aux niveaux de prix actuels.

Adresses actives quotidiennes BTC

De plus, le nombre de BTC détenus sur les bourses est passé de 1,89 million à 1,94 million depuis le 2 mai. Cette augmentation de 2,6 % de l’offre détenue sur les entités centralisées constitue une menace côté vente.

Dans le cas d’un crash éclair, ces détenteurs pourraient vendre en panique et ajouter plus de pression et exacerber la tendance baissière. Par conséquent, cette métrique en chaîne suggère que les chances favorisant les traders sont en hausse.

Offre de BTC sur les bourses

En outre, peindre une image baissière pour le prix du Bitcoin est le manque d’accumulation des baleines. Fait intéressant, ces investisseurs fortunés se déchargent de leurs avoirs. Les portefeuilles contenant entre 1 000 et 10 000 jetons BTC sont passés de 15 870 à 15 856, ce qui signifie que 14 portefeuilles ont déchargé leurs avoirs.

Cette crise révèle que ces investisseurs réalisent des bénéfices et pensent également qu’une nouvelle réduction du prix du Bitcoin pourrait être possible.

Distribution d’approvisionnement BTC

L’espoir d’un chat mort lié à la sortie

Alors que la plupart des mesures en chaîne affichent un récit baissier, les investisseurs peuvent s’accrocher à un dernier espoir, qui est un scénario de rebond de chat mort. Dans ces perspectives, les acteurs du marché peuvent s’attendre à ce que le prix du Bitcoin se heurte à des obstacles importants présents entre 33 000 $ et 36 000 $.

Cette décision est susceptible de générer des liquidités pour les positions courtes de l’argent intelligent lorsque le prix du Bitcoin fera finalement demi-tour. Dans un tel scénario, les retardataires seront probablement piégés en tenant leurs sacs, ce qui peut entraîner une longue compression.

Cela dit, cette montée rapide est une chance pour les investisseurs de détail de décharger leurs sacs à un prix bien meilleur qu’aujourd’hui, au moins jusqu’à ce qu’un fond ferme soit formé pour Bitcoin.

Ce n’est que si cette accélération s’étend plus haut pour produire un chandelier quotidien près de l’obstacle de 53 000 $, qu’elle créera un plus haut plus élevé d’un point de vue macro et invalidera la thèse baissière. Un tel développement ouvrira la voie à l’intervention d’acheteurs mis à l’écart, propulsant potentiellement BTC à retester son sommet historique à 69 000 $.