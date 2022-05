Ce mouvement Web3 de Crypto.com pourrait être un bon pari pour les investisseurs patients | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com a chuté de 83 % au cours des six derniers mois, mais un creux pourrait être proche.

En raison d’une divergence haussière, le CRO a affiché un « signal d’achat », faisant allusion à une hausse de 50 %.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 0,139 $ invalidera la thèse haussière.

La stabilisation des prix de Crypto.com sur un graphique à échéance élevée indique qu’une formation de fond pourrait avoir lieu. Ce modèle, combiné à un signal haussier d’un indicateur de momentum, ajoute de la crédibilité à la possibilité d’un retournement et d’un rallye de reprise pour le CRO.

De plus, Crypto.com, la société derrière le jeton CRO, a nommé le nouveau directeur général Kwon Park pour poursuivre ses efforts dans l’espace Web3. Avec les jeux NFT et Crypto au centre de la scène, les investisseurs institutionnels considèrent le Web3 comme la prochaine grande chose.

Décrivant son point de vue, Park a déclaré:

C’est une période incroyablement excitante pour Crypto.com avec une croissance sans précédent de nos produits et services, et j’ai hâte d’aider l’entreprise à poursuivre sur sa lancée.

Le prix Crypto.com se prépare à un demi-tour

Le prix de Crypto.com a chuté de 83 % par rapport à son sommet historique à 0,975 $ le 24 novembre 2021 et a atteint un creux de 0,167 $ le 12 mai. Malgré la dissipation des effets d’entraînement du crash de LUNA, les vendeurs CRO l’ont poussé plus bas pour produire un plus bas à 0,163 $.

Tous les altcoins ont été touchés par des baisses similaires alors que Bitcoin a plongé le 26 mai, tombant à des niveaux où il peut collecter des liquidités en dessous de creux significatifs. En conséquence, le prix de Crypto.com a créé un plus bas plus bas, ce qui pourrait donner une perspective baissière à première vue.

Contrairement au prix CRO, cependant, l’indice de force relative (RSI) a produit un plus bas plus élevé, indiquant la formation de ce que l’on appelle une divergence haussière. Ce phénomène technique tend à se résoudre en propulsant le prix de l’actif sous-jacent à la hausse.

Dans le cas du prix Crypto.com, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le CRO franchisse la barrière immédiate à 0,202 $. La levée de ce blocus permettra aux haussiers de suivre la tendance jusqu’à l’obstacle de 0,249 $, portant le rallye total à 50 % par rapport à la position actuelle à 0,167 $.

Graphique CRO/USDT sur 1 jour

Alors que les choses semblent optimistes pour le CRO, un crash soudain qui pousse le RSI à produire un plus bas inférieur annulerait la divergence haussière.

Dans un tel cas, si le CRO produisait également un chandelier quotidien clôturant en dessous de 0,139 $, cela invaliderait la possibilité d’une tendance haussière. Ce développement pourrait également déclencher un crash du prix de Crypto.com au plancher de support de 0,093 $.