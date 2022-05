Terra va brûler 1B UST du pool communautaire alors que les détenteurs votent pour cela | Cryptomonnaie

Dans une autre tentative pour soutenir la renaissance de Terra (LUNA), la communauté a voté pour brûler une grande quantité d’UST de son pool communautaire.

Plus tôt en mai, le fondateur de Terra, Do Kwon, a expliqué qu’une solution potentielle à la débâcle de Terra consiste à absorber l’approvisionnement en pièces stables. En réponse à cela, les utilisateurs ont proposé de brûler le milliard de TerraUSD (UST) qui était stocké dans le pool communautaire de Terra et l’UST inter-chaîne restant qui est déployé sur la blockchain Ethereum comme incitations.

Selon la proposition, la brûlure contribuera à « réduire l’encours des créances irrécouvrables de l’économie Terra ». En dehors de cela, on s’attend également à ce qu’il joue un rôle important dans la restauration de l’ancrage du dollar américain en éliminant une grande partie de l’offre excédentaire.

La proposition a été soumise le 12 mai et devait être finalisée après sept jours. Cependant, il n’a pas pu être exécuté en raison d’une inadéquation entre le montant d’UST dans le pool communautaire et la proposition. Cela est dû à une autre proposition qui a été exécutée, entraînant le retrait de certains fonds du pool.

Malgré cela, la communauté a créé une autre proposition le 20 mai, pour procéder au brûlage. Après sept jours, la proposition a finalement été adoptée avec 153 644 852 votes en faveur de la combustion de l’approvisionnement UST.

Outre les efforts de la communauté pour soutenir le projet, l’échange de crypto MEXC Global s’est également engagé à un mois de rachat et de gravure pour LUNA. La plateforme d’échange s’est engagée à utiliser les frais de négociation générés par la nouvelle paire de négociation au comptant LUNA/USDT pour acheter LUNA et l’envoyer à l’adresse du portefeuille brûlant.

Bien qu’il partage une adresse de gravure avec la communauté Terra, Kwon n’est pas favorable à le burning. Le tristement célèbre fondateur de Terra a mis en garde les « LUNAtics » contre l’envoi de LUNA à l’adresse brûlante. Selon Kwon, brûler ne fera rien. Il a dit aux utilisateurs que « rien ne se passe sauf que vous perdez vos jetons ».