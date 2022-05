La crypto est là pour rester | Cryptomonnaie

L’économie mondiale est appelée à aller de l’avant tout en faisant face à d’énormes défis. La guerre en Ukraine, la perturbation massive de la chaîne d’approvisionnement et la possibilité d’une crise alimentaire ne sont que quelques-uns de ces défis. Au sommet des défis se trouve la crise énergétique et l’inflation la plus élevée des 40 dernières années. Tout cela se produit alors que le monde sort d’une pandémie qui a eu des conséquences sanitaires et économiques dramatiques dans le monde entier.

Les marchés financiers tentent de traiter cet environnement, tandis que les autorités, sous la menace d’une hausse de l’inflation, tendent à resserrer leur politique monétaire. Au milieu de tout cela, le mouvement baissier brutal des marchés boursiers était inévitable. Désormais, la probabilité d’un cycle baissier d’une durée significative a augmenté.

Au milieu de la tourmente boursière, les entreprises technologiques de pointe ont fortement chuté, entraînant les crypto-monnaies, qui ont subi des pertes importantes. Les fortes ventes de crypto-monnaies ont affecté les stablecoins. Les stablecoins sont une crypto-monnaie associée à un actif externe, tel que le dollar américain ou l’or.

Le Stablecoin peut être divisé en quatre catégories :

Stablecoins soutenus par Fiat. Les émetteurs maintiennent des stocks de devises fiduciaires 1: 1. Les pièces stables soutenues par Fiat ont souvent un dollar en réserve pour chaque jeton en circulation, que ce soit en espèces ou en équivalents de trésorerie.

Stablecoins cryptés. Pris en charge par d’autres crypto-monnaies via des contrats intelligents, il est sur-garanti, tandis qu’il suit le prix des crypto-monnaies qui les soutiennent ou suit le prix d’une monnaie fiduciaire.

Stablecoins adossés à des matières premières. Les émetteurs détiennent des valeurs de matières premières équivalentes garanties par des actifs physiques tels que les métaux précieux, le pétrole et l’immobilier.

Stablecoins algorithmiques. Les pièces stables algorithmiques utilisent des mathématiques et des mécanismes d’incitation visant à maintenir une valeur fixe qui gère l’expansion et la contraction de l’offre de jetons.

Terra, le projet de stablecoin algorithmique, s’est effondré ce mois-ci, provoquant un crash généralisé de l’ensemble du secteur de la crypto-monnaie. L’effondrement du stablecoin Terra USD (UST) et du jeton Luna soulève des questions sur les risques associés aux algorithmes des stablecoins, indiquant l’urgence de réglementer le marché qui fonctionnera avec des règles transparentes, limitant l’exposition au risque des crypto-monnaies concernant ce qu’elles représentent.

La bonne nouvelle est que les décideurs politiques surveillent de près le marché des crypto-monnaies sans réagir aux fluctuations à court terme du marché tout en créant des règles inclusives. Cela montre que les régulateurs ont une vision à long terme du marché de la cryptomonnaie, ce qui signifie qu’ils voient que les cryptos sont arrivés et sont toujours là pour rester. Ceux qui ne durent pas sont les spéculateurs. Chaque fois qu’il y a un trouble, le spéculateur s’en va. Ceux qui restent sont les utilisateurs et les créateurs de la technologie cryptomonnaie qui prendront en charge des produits financiers plus flexibles, efficaces et durables.

L’objectif est de rendre les produits financiers blockchain plus accessibles, transparents et efficaces pour tirer parti des nouvelles opportunités de l’innovation pour relever les défis de l’ancien type de systèmes économiques. Les crypto-monnaies sont à l’avant-garde de la réalisation de cet objectif et, au fur et à mesure de leur achèvement, leur avenir deviendra de plus en plus brillant.