Ether représente près de la moitié des liquidations de 520 millions de dollars dans un contexte de faibles données en chaîne | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) ont perdu des niveaux de support essentiels au cours des dernières 24 heures dans un contexte d’affaiblissement du sentiment pour le marché plus large de la cryptomonnaie – une décision qui a causé plus de 520 millions de dollars de liquidations, selon les données.

Les contrats à terme suivis par Ether ont perdu plus de 236 millions de dollars, soit près du double de ceux de 125 millions de dollars sur les contrats à terme Bitcoin. Les pertes étaient inhabituelles pour l’éther, qui enregistre principalement des liquidations inférieures à celles du bitcoin les jours de négociation moyens.

Les contrats à terme sur les jetons GMT de Stepn ont accumulé 23 millions de dollars de pertes au milieu des vents contraires des autorités chinoises, qui ont interdit le jeu du protocole populaire « step-to-earn » dans le pays. Les contrats à terme sur Solana (SOL) ont perdu 11 millions de dollars, tandis que Sandbox axé sur le métaverse (SAND) a enregistré des pertes de 9 millions de dollars.

Les contrats à terme sur crypto ont vu plus de 520 millions de dollars de liquidations. (Coinglass)

L’éther est tombé à 1 728 dollars aux premières heures de l’Asie vendredi, perdant environ 9 % de sa valeur au cours des dernières 24 heures. Une chute soudaine à des niveaux de prix similaires jeudi soir a été évoquée par les commerçants, mais la baisse de ce matin a été progressive.

Les graphiques de prix suggèrent un support aux niveaux actuels et une résistance à 1 900 $, qui a servi de support pivot au début du mois. Des prix similaires avaient déjà été observés en juillet 2021, et la perte du niveau pourrait faire chuter l’éther dans la fourchette de 1 300 $ à 1 500 $ ou moins.

L’éther est tombé à un niveau précédemment observé au milieu de 2021. (TradingView)

Une raison fondamentale de la baisse pourrait être un manque de demande pour l’espace de bloc d’Ethereum, selon les données de la société d’analyse Glassnode. Les prix du «gaz», ou frais de réseau, ont tendance à baisser depuis décembre et ont récemment atteint des creux pluriannuels, a déclaré la société dans une note plus tôt cette semaine.

L’espace de bloc est la quantité de données transactionnelles qui peut être incluse dans chaque bloc, les utilisateurs payant des frais de « gaz » pour le faire. Une demande de bloc inférieure signifie généralement une baisse de l’activité des utilisateurs sur un réseau particulier.

Pendant ce temps, la société d’analyse Coinalyze a déclaré dans un message Twitter que la volatilité de jeudi sur l’éther avait été suivie d’une augmentation soudaine de l’intérêt ouvert sur les contrats à terme sur l’éther. L’intérêt ouvert est le montant des contrats à terme non réglés sur n’importe quel marché, et une augmentation du chiffre implique généralement que les traders ouvrent des positions longues ou courtes en prédiction d’un mouvement.

L’éther et les autres principales crypto-monnaies semblaient se stabiliser au moment de la rédaction. Les données sur les contrats à terme et les options pour le bitcoin suggèrent cependant que les traders se positionnent pour une période baissière à venir.