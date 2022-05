Pourquoi devriez-vous capitaliser sur cette hausse de 60% du prix de Solana | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est sur une tendance baissière depuis plus de six mois, mais les choses évoluent pour le mieux.

Un «signal d’achat» de divergence haussière pourrait déclencher une hausse de 60% du SOL à 66,19 $.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 36,98 $ invalidera la thèse haussière.

Le prix de Solana montre une divergence intéressante sur le graphique des délais élevés qui pourrait déclencher un rallye de swing bien nécessaire. Par conséquent, les investisseurs doivent porter une attention particulière à SOL, ce qui pourrait permettre aux acheteurs patients de capitaliser sur cette opportunité.

Le prix Solana prêt pour une montée en puissance rapide

Le prix de Solana a chuté de 86 % depuis son sommet historique à 261,57 $ le 6 novembre 2021. Cette baisse est la même pour les altcoins, qui ont subi une coupe de cheveux massive. Quoi qu’il en soit, une ligne de tendance peut être tracée reliant deux plus bas inférieurs pour SOL, suggérant la possibilité d’une ligne de tendance de support.

Cependant, un examen beaucoup plus approfondi des creux de swing récemment formés les 12 et 26 mai suggère le potentiel d’une divergence haussière. Cette formation technique contient un actif produisant des creux plus bas tandis que l’indicateur de momentum produit des creux plus élevés.

Pour le prix Solana, l’indice de force relative (RSI) a établi des plus bas plus élevés, tandis que le SOL a créé des plus bas plus bas. Cette configuration se résout d’une manière qui permet à la valeur marchande de l’actif sous-jacent d’augmenter.

Par conséquent, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix de Solana fasse de même. Compte tenu du retournement haussier du prix du Bitcoin et de la possibilité d’un passage à 35 000 $, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SOL se greffe sur la tendance haussière du BTC et marque la fourchette basse à 66,19 $, indiquant une hausse de 60 %.

Graphique SOL/USDT sur 1 jour

Indépendamment des perspectives haussières, si le prix de Solana continue de baisser, cela annulera les perspectives de divergence haussière. Dans un tel cas, si SOL produit un chandelier quotidien près de 36,98 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière de SOL. Dans ce cas, le prix de Solana pourrait s’effondrer à 21,05 $.