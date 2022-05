JPMorgan teste la blockchain pour le règlement des garanties dans le trading après les heures de bureau | Cryptomonnaie

« Ce que nous avons réalisé, c’est le transfert sans friction des actifs de garantie sur une base instantanée », a déclaré le responsable mondial des services de négociation de JPMorgan, Ben Challice.

La banque d’investissement multinationale JPMorgan Chase & Co testerait l’utilisation de sa propre blockchain privée pour les règlements en garantie.

Selon Bloomberg, JPMorgan a mené une transaction pilote vendredi dernier qui a vu deux de ses entités transférer une représentation symbolique des actions du fonds du marché monétaire Black Rock Inc.

Un fonds du marché monétaire est un type de fonds commun de placement considéré comme un investissement à faible risque car il offre une exposition à des actifs liquides et à court terme tels que des liquidités, des équivalents de trésorerie et des titres de créance avec des cotes de crédit élevées.

En ce qui concerne la vision plus large de JPMorgan pour sa blockchain privée, la banque a déclaré qu’elle avait l’intention de permettre aux investisseurs de proposer une large gamme d’actifs en garantie qui peuvent également être utilisés en dehors des heures normales de marché. Il a souligné les actions et les titres à revenu fixe en particulier.

« Ce que nous avons réalisé, c’est le transfert sans friction des actifs de garantie sur une base instantanée », a déclaré le responsable mondial des services de négociation de JPMorgan, Ben Challice. BlackRock n’était pas une contrepartie, mais il a été fortement impliqué dans l’initiative « depuis le premier jour et explore l’utilisation de cette technologie ».

JPMorgan est activement impliqué dans la technologie de la crypto et de la blockchain depuis un certain temps maintenant, et a également fondé Onyx Digital Assets (ODA) fin 2020. Le projet est décrit comme un « réseau basé sur la blockchain qui permet le traitement, l’enregistrement et la livraison-versus -Échange de paiements (DVP) d’actifs numériques entre les classes d’actifs. »

Bien qu’il n’ait pas été spécifiquement indiqué si JPMorgan a utilisé l’ODA dans ce cas, le réseau est conçu pour l’échange d’espèces contre différents types de garanties symboliques, fournissant des liquidités intrajournalières et offrant un accès à l’infrastructure de paiement numérique de la banque et au jeton JPM Coin. .

Tyrone Lobban, responsable du lancement de Blockchain de JPMorgan et de l’ODA, a déclaré que la banque visait à devancer une tendance dans laquelle elle voit une gamme plus large de services financiers traditionnels offerts via la technologie blockchain :

Il y aura un ensemble croissant d’activités financières qui se dérouleront sur la blockchain publique, nous voulons donc nous assurer que nous sommes en mesure non seulement de prendre en charge cela, mais également d’être prêts à fournir des services connexes.

Plus tôt cette semaine, la banque européenne BNP Paribas a effectué sa première transaction par le biais de l’ODA pour explorer la négociation symbolique sur le marché des titres à revenu fixe.

S’exprimant en déplacement, Christopher Korpi, directeur général de BNP Paribas Global Markets et responsable du négoce et des ventes de pensions aux États-Unis, a souligné l’importance de pouvoir rationaliser ses processus via la technologie blockchain :