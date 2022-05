Le cas curieux de la stratégie de communication indienne de Coinbase | Cryptomonnaie

Des réverbérations subsistent du lancement malheureux de la société en Inde.

La stratégie de communication « implacable » et « audacieuse » de Coinbase concernant l’Inde continue de surprendre, selon plusieurs personnes de l’industrie de la cryptomonnaie et au sein du gouvernement.

Le PDG de Coinbase (COIN), Brian Armstrong, a été franc par rapport à d’autres leaders de l’industrie, par exemple en s’adressant à Twitter pour demander si la Reserve Bank of India (RBI) a violé une ordonnance historique de la Cour suprême avec « l’interdiction fantôme » actuellement en place sur échanges cryptomonnaies. Armstrong a par la suite pris note de la « pression informelle » de la RBI comme raison de la sortie de Coinbase de l’Inde quelques jours après son lancement commercial.

« Ce que fait Coinbase est implacable et audacieux, l’un après l’autre, et pour la plupart, cela semble être une erreur, mais cela pourrait être très audacieux », a déclaré une source de l’industrie à CoinDesk.

Quant à savoir qui se cache derrière cette stratégie de communication, des questions subsistent. Armstrong agit-il seul ? Si non, qui le conseille, que ce soit de l’intérieur de l’entreprise ou de l’extérieur ? Coinbase a refusé de commenter une demande de CoinDesk.

Ce que Coinbase a fait

Le 7 avril 2022, Coinbase a lancé ses opérations en Inde, les dirigeants vantant à quel point il serait facile de négocier sur l’application de l’entreprise avec des paiements traités par Unified Payments Interface, ou UPI, un système de paiement largement utilisé en Inde. Quelques heures après l’événement, cependant, l’entité qui régit UPI (National Payments Corporation of India, sous l’égide de la RBI) a tweeté pour préciser qu’elle n’était « pas au courant d’un échange de crypto utilisant UPI ».

En l’espace de trois jours, Coinbase a suspendu ses opérations et, quelques jours plus tard, certains processeurs de paiement ont interrompu les échanges cryptomonnaies locaux.

« C’était le reflet de la façon dont ils ne savent pas comment faire des affaires en Inde », a déclaré un vétéran de longue date des services financiers dans ce pays. La stratégie de communication de Coinbase, ou celle-ci, « a contrarié les autorités », selon des observateurs et des sources du secteur.

Un PDG qui dit simplement ce qu’il pense ?

Certes, le franc-parler de Brian Armstrong n’a pas commencé avec l’Inde. Entre autres exemples, il avait beaucoup à dire sur la crypto en ce qui concerne les manifestations des camionneurs canadiens plus tôt cette année, et il y a quelque temps, il y avait une note de service de la société Coinbase dans laquelle il suggérait le départ de tout employé dont les valeurs ne correspondaient pas à son vision pour l’entreprise.

Quant à la RBI elle-même, le gouverneur Shaktikanta Das a refusé d’aborder directement la question, déclarant à CNBC TV 18 : « Je ne voudrais pas commenter les observations spéculatives faites par des individus à l’extérieur ».

« Ce qu’Armstrong et Coinbase ne comprennent pas, c’est qu’en Inde, [the] RBI est le tout-puissant dans le monde financier et vous ne pouvez pas simplement entrer et faire ce que vous voulez, qui que vous soyez et ne pas vous attendre à des réactions négatives », a déclaré une personne étroitement liée aux institutions financières du pays.

Cependant, le fait qu’Armstrong soit un « étranger » dans l’espace crypto indien et ses affirmations étayées par des articles de presse déclarés « spéculatifs », les commentaires de Das pourraient être considérés comme indiquant un mépris unique pour le chef de Coinbase.

Pourquoi est-ce important

Le lancement commercial de Coinbase a permis aux institutions gouvernementales de réprimer la cryptomonnaie, et elles l’ont saisie, selon plusieurs acteurs de l’industrie de la cryptomonnaie qui ont préféré rester anonymes.

Pour le moment, l’industrie en Inde est presque paralysée, le commerce, l’adoption et l’enthousiasme étant au plus bas. La stratégie de faire cavalier seul de Coinbase va à l’encontre de ce qui était auparavant un effort collectif de l’industrie de la cryptomonnaie pour choisir le dialogue avec le gouvernement plutôt que toute décision susceptible de contrarier davantage les pouvoirs en place. « Une société de cryptomonnaie qui a ses plus grands intérêts en dehors de l’Inde pourrait prendre une position qui perturbe le bon travail de plusieurs autres en Inde », a déclaré une personne d’un autre échange.