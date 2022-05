First Mover Asia : Le commerce du carbone crypto se précipite pour nettoyer son acte ; Les cryptos chutent alors même que les actions augmentent | Cryptomonnaie

Les protocoles de crédit carbone ont connu des moments difficiles ces derniers mois, mais ont travaillé pour améliorer leur fonctionnement ; le bitcoin a surperformé les autres principales crypto-monnaies dans les échanges de jeudi.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 29 134 $ -1,6 %

Éther (ETH) : 1 784 $ -8,4 %

Les plus gros gagnants

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Cosmos ATOME −10,1 % Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL −9,1 % Plate-forme de contrat intelligente Ethereum EPF −7,5 % Plate-forme de contrat intelligente

Bitcoin baisse légèrement, les altcoins s’en sortent moins bien même si les actions augmentent

La plupart des principales crypto-monnaies ont chuté alors même que les cours des actions ont augmenté jeudi.

Bitcoin s’échangeait récemment à environ 29 100 $, à peu près stable au cours des 24 heures précédentes après que la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière soit tombée bien en dessous de 29 000 $ plus tôt dans la journée. Ether a perdu plus de 8 % au cours de la même période et a changé de mains en dessous de 1 800 $. La deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière a oscillé au-dessus de 1 900 $ pendant une grande partie des trois dernières semaines.

D’autres altcoins ont passé la majeure partie de leur journée de jeudi solidement dans le rouge avec SOL, CRO et APE chacun d’au moins 11% à certains moments, alors que les investisseurs ont poursuivi leur récente préférence pour BTC, considéré comme le moins risqué des actifs numériques, au milieu des inquiétudes persistantes concernant une inflation élevée. et un ralentissement économique. La capitalisation boursière de Bitcoin a récemment augmenté par rapport aux autres crypto-monnaies.

« Je ne suis pas surpris que les gens se retirent de la cryptomonnaie », a déclaré JJ Kinahan, vice-président et stratège en chef du marché pour la plateforme de trading Tastytrade, au programme First Mover de CoinDesk TV. « Bitcoin, probablement celui [cryptocurrency] être le nom le plus établi parmi les investisseurs particuliers est celui auquel les gens font confiance pour tenir le coup. »

Le Dow Jones Industrial Average des actions de premier ordre a eu au moins une raison de chanter ces derniers temps, en hausse pour un cinquième jour consécutif. D’autres indices ont également grimpé en flèche alors que trois grandes chaînes de vente au détail, Macy’s, Dollar General et Dollar Tree, ont annoncé des bénéfices favorables, suggérant au moins temporairement que les consommateurs n’avaient pas fini de magasiner. Les ventes au détail ont contribué à alimenter la reprise économique américaine qui a commencé à ralentir au cours des derniers mois.

Le Nasdaq, axé sur la technologie, a augmenté de 2,6% avec Tesla (TSLA) et Amazon (AMZN) parmi les gagnants, et le S&P 500, a grimpé de près de 2% deux jours seulement après avoir atteint le territoire du marché baissier, une désignation atteinte lorsqu’un indice boursier plonge 20 % par rapport à son plus récent sommet.

Pourtant, d’autres nouvelles récentes ont rappelé brutalement l’équilibre précaire de l’économie mondiale. En Chine, le président Xi Jinping a déclaré que l’économie du pays se portait moins bien à certains égards qu’au cours des premières étapes de la pandémie de COVID. Un verrouillage du gouvernement a ralenti la croissance de la Chine et fait grimper les taux de chômage. Et le géant de l’investissement Sequoia Capital a offert une évaluation pessimiste des conditions économiques et a encouragé les entreprises en démarrage qu’il a financées à se concentrer sur la réduction des coûts et l’augmentation de la rentabilité.

Les investisseurs en crypto resteront probablement effrayés par les conditions économiques et les troubles géopolitiques, selon un certain nombre d’analystes. L’indice Fear and Greed a légèrement augmenté jeudi matin et reste en territoire de « peur extrême », tandis que la capitalisation boursière totale du marché de la cryptomonnaie a diminué.

« Le fait que le S&P essaie de casser 4 000, tandis que le bitcoin essaie de casser 30 000 $ sont deux points très importants, très corrélés quant à la confiance dans le marché et dans le bitcoin et les actifs en général », a déclaré Kinahan de Tastytrade.

Marchés

S&P 500 : 4 057 +1,9 %

DJIA : 32 637 +1,6%

Nasdaq : 11 740 +2,6%

Or : 1 850 $ -0,1 %

Connaissances

Les protocoles de crédit carbone crypto cherchent à s’améliorer

Comme tout ce qui concerne la cryptomonnaie, les protocoles de crédit carbone basés sur la blockchain ont eu du mal au cours du dernier trimestre. Ils sont soumis à la même pression du marché que le reste de l’industrie, qui peine à reprendre pied depuis l’effondrement de Terra.

Mais les défis du secteur ne sont pas seulement liés à la dynamique du marché. Il est également confronté à un calcul interne après que des questions ont émergé sur la qualité des crédits échangés à l’intérieur des jetons de carbone de base (BCT) émis sur le protocole Toucan, qui a conduit Verra, une agence de normalisation hybride et un registre responsable des crédits carbone, à prendre un dur regarde la pratique.

En avril, des chercheurs de Carbon Plan, une organisation à but non lucratif de données climatiques basée en Californie, ont publié un article intitulé « Zombies on the Blockchain », qui expliquait comment environ 28% des unités de carbone vérifiées (VCU) échangeaient des BCT sur le protocole Toucan. et via le commerce du carbone, KlimaDao provenaient de « projets zombies ».

« Toucan semble générer une demande entièrement nouvelle pour des crédits longtemps négligés qui ont connu peu ou pas de demande ces dernières années », ont écrit les chercheurs. « Lorsque le marché de la cryptomonnaie accorde une plus grande valeur aux jetons BCT et KLIMA, ces produits peuvent redonner vie à des projets de compensation autrefois disparus. »

CarbonPlan souligne dans son article que les crédits carbone en vertu de l’article 6 de l’Accord de Paris interdisent l’échange de crédits provenant de projets de compensation carbone enregistrés avant le 1er janvier 2013. Pourtant, ces projets plus anciens sont activement négociés sur le protocole Toucan et étaient toujours symbolisés. jusqu’en novembre 2021.

« Plutôt que d’éliminer l’offre du marché volontaire, cependant, les projets zombies montrent que les BCT font émerger de nouvelles offres – non pas sous la forme de nouveaux projets, mais d’anciens crédits qui n’étaient auparavant pas en mesure de trouver des acheteurs », ont déclaré les chercheurs de CarbonPlan. a écrit. « Grâce à la demande des acheteurs de blockchain, cependant, ces crédits de mauvaise qualité ont trouvé une nouvelle vie. »

Outre la question des « projets zombies », l’autre problème de ces projets est structurel. L’industrie a marchandisé ce qu’on appelle les crédits « retirés ».

Lorsque les entreprises veulent compenser leurs émissions, elles utilisent ce processus pour acheter des crédits et les retirer du marché. À leur tour, ils reçoivent un reçu qui constitue la base de leur compensation carbone publiée et des jetons BCT.

Dans une interview avec S&P Global, Robin Vix, directeur juridique, politique et marchés de Verra, a qualifié tout ce processus de « friture d’esprit » alors que la société prévoit de déconnecter le protocole Toucan de l’achat de crédits retirés.

« Verra interdira, avec effet immédiat, la pratique de créer des instruments ou des jetons basés sur des crédits retirés au motif que l’acte de retraite est largement compris comme faisant référence à la consommation des avantages environnementaux du crédit », indique le communiqué de Verra.

Vix a déclaré à S&P Global que Verra commencerait à examiner les demandes des parties prenantes concernant les crédits carbone retirés et bloquerait tout ce qu’elle soupçonne d’être associé à la tokenisation.

« Les crédits de carbone eux-mêmes sont des choses abstraites intangibles basées sur des contrefactuels de choses que vous ne pouvez pas réellement voir – les émissions. Et puis la crypto est une autre couche d’abstraction en plus de cela », a déclaré Vix.

Mais tout cela ne veut pas dire que Verra est totalement opposée à la tokenisation et à l’échange de crédits carbone ou que Toucan n’est pas conscient des défauts structurels de l’arrangement.

Verra a déclaré qu’elle explorait des moyens d' »immobiliser » les crédits carbone actuels – et non retirés – afin qu’ils puissent être reliés à Toucan ou à d’autres échanges commerciaux.

« La réflexion initiale est que la meilleure façon d’y parvenir est que ces jetons soient liés d’une manière ou d’une autre à des crédits vivants et non retirés afin que les avantages environnementaux n’aient pas encore été utilisés », a déclaré Rix à S&P Global. « En d’autres termes, si vous achetez des jetons ou des pièces, vous savez toujours que le sous-jacent [offset] y a-t-il. »

Dans une interview avec CoinDesk, Rob Schmitt, l’un des principaux développeurs de Toucan, a souligné qu’il ne s’agissait pas de Verra bloquant la tokenisation ; au contraire, Verra veut simplement améliorer le processus.

Schmitt a déclaré que la transition et l’échange de crédits carbone retirés n’étaient pas idéaux, mais juste une première étape. Une fois que Verra aura introduit la capacité d’immobiliser les crédits, cela signifierait que les crédits pourraient être envoyés de manière bidirectionnelle depuis Toucan hors chaîne, créant ainsi une parité des prix.

« Ce sera très positif pour les marchés en chaîne », a-t-il déclaré.

Schmitt est également au courant de l’article de Carbon Plan sur les zombies. Il pointe vers un article de Toucan intitulé « Raising Standards in the On-Chain Carbon Market » qui décrit le plan de filtrage du protocole pour n’offrir que des crédits de moins de 10 ans.

« L’obsession de l’âge n’est pas nécessairement ce qui est correct ici… si vous avez pris une action climatique une année, c’est la même action l’année suivante. Ce ne sera pas différent », a-t-il déclaré. « Le problème avec ces crédits est qu’il est douteux que ces projets aient eu besoin du financement des crédits carbone pour démarrer.

« Mais c’est un problème que nous avons hérité de Vera. »

L’avis du technicien

Le graphique des prix quotidiens du Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) s’est remis d’un creux d’environ 28 000 $ plus tôt dans la journée de négociation à New York. La crypto-monnaie reste dans une fourchette de négociation étroite, ancrée au niveau de prix de 30 000 $ au cours des deux dernières semaines.

Le BTC était à peu près stable au cours des dernières 24 heures et en baisse de 2 % au cours de la semaine dernière.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est en hausse par rapport aux niveaux de survente, bien qu’il reste en dessous de la barre neutre de 50. Une lecture supérieure à 50 pourrait indiquer une brève phase de récupération.

Pour l’instant, il y a une forte résistance sur le graphique, initialement à 33 000 $, puis à 35 000 $, ce qui pourrait bloquer une hausse des prix. L’élan devra s’améliorer sur les graphiques hebdomadaires et mensuels afin de soutenir une hausse des prix.

La plupart des indicateurs sont neutres à court terme et baissiers à long terme, ce qui signifie que la hausse est limitée à partir d’ici.

