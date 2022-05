ApeCoin continue de chuter alors que les traders visent 5,00 $ | Cryptomonnaie

Le prix APE est en baisse dans un canal parallèle.

Le prix d’ApeCoin se consolide toujours en dessous d’un sommet de triangle.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus de 13,50 $.

ApeCoin affiche un contrôle baissier total. Une baisse vers la cible de 5,00 $ est une occurrence à forte probabilité dans un avenir proche.

Le prix ApeCoin est submergé

Le prix d’ApeCoin suit toujours les macrotechniques prévoyant un objectif de 2,00 $. Les baissiers suppriment le prix APE aujourd’hui car les haussiers ne parviennent pas à maintenir le support au niveau de 7,00 $. Le prix ApeCoin est en baisse dans un canal parallèle qui pourrait continuer à envoyer le jeton basé sur Ethereum dans la zone de 5,00 $ si les conditions du marché persistent.

Le prix de l’ApeCoin est maintenant à 40 % en dessous du sommet d’un triangle. Une brèche dans le sommet du triangle est toujours le validateur le plus requis pour un potentiel de tendance haussière plus important. Il convient de noter que les baissiers ont dépassé le niveau de soutien des acheteurs sur l’indice de force relative pour la première fois depuis la vente initiale du 8 mai. Cette preuve critique, accompagnée du nouveau canal descendant en formation, offre plus de confluence pour un Prix ​​APE de 5,00 $ dans un proche avenir.

Graphique APE/USDT sur 8 heures.

Le signal d’achat le plus sûr pour un rallye de tendance haussière est une brèche à travers le sommet du triangle à 11,50 $. Si les traders peuvent franchir ce niveau de barrière, le prix de l’ApeCoin pourrait continuer à augmenter vers de nouveaux sommets historiques à 31,00 $, entraînant une augmentation de 380 % par rapport au prix actuel de l’ApeCoin.