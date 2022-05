Solana, Avalanche, Polkadot et NEAR Protocol risquent un flash crash de 40% | Cryptomonnaie

Altcoins Solana, AVAX, Polkadot et NEAR ont récemment connu une baisse de prix ; les analystes pensent qu’un crash flash de 40% est probable.

Les analystes estiment que la baisse du prix du Bitcoin pourrait faire chuter les altcoins de 40 % par rapport au niveau actuel.

Les prix de Solana, Avalanche et Polkadot pourraient connaître un rebond suite à un test de la zone de demande.

Le prix du bitcoin a chuté en dessous de 30 000 $ et les analystes estiment que la récente baisse des prix pourrait anéantir les gains des altcoins comme Solana, Avalanche, Polkadot et NEAR Protocol. Une autre jambe vers le bas pourrait faire baisser les prix des altcoins, selon les analystes de la cryptomonnaie.

Les altcoins se préparent à un bain de sang alors que le prix du Bitcoin tombe en dessous de 30 000 $

Le crash colossal des jetons de Terraform Labs a alimenté un sentiment baissier parmi les acteurs du marché. Les analystes ont évalué des altcoins comme Solana, Avalanche, Polkadot et NEAR Protocol et ont prédit que ces actifs pourraient anéantir leurs gains.

Avalanche, une blockchain tueuse d’Ethereum, a connu un grand nombre de mises à jour en 2022. L’équipe est prête à ajouter la prise en charge des sous-réseaux, une autre mise à niveau clé du protocole et a annoncé,

Au cours des prochaines semaines, une série de ressources et d’outils seront partagés pour les développeurs et les équipes afin de commencer à créer vos propres sous-réseaux entièrement personnalisables. Il n’y a aucun obstacle pour commencer à construire avec les sous-réseaux Avalanche.

Après s’être imposé comme une alternative rentable pour les NFT musicaux et les applications décentralisées, NEAR a été frappé par un bain de sang. Les analystes ont prédit un nouveau crash, avec une baisse de 40% des protocoles Solana, Avalanche, Polkadot et NEAR alors que le prix du Bitcoin chute en dessous du niveau psychologique clé à 30 000 $.

@AltcoinSherpa, un analyste crypto de premier plan, estime que si le prix du Bitcoin baisse encore, il est probable que les altcoins comme Solana, Avalanche, Polkadot et NEAR chutent par rapport à leurs niveaux actuels.

L’analyste pense que nous pourrions assister à un court rebond avant que les prix des altcoins ne testent les zones de demande.

La vraie réduction de moitié…$POINT $SOL $AVAX $PRÈS Si btc fait une autre jambe vers le bas, ceux-ci vont encore 50% par rapport aux niveaux actuels. Je pense toujours que nous voyons un court rebond avant cela, mais ces zones de demande sont beaucoup testées. pic.twitter.com/tudeiPx4fe — Altcoin Sherpa (@AltcoinSherpa) 26 mai 2022

Algorand pourrait former un double fond

Les prix de l’altcoin ont été touchés par un bain de sang, mais les analystes de Netcost-Security ont identifié un modèle à double fond dans le graphique des prix d’Algorand. L’indicateur implique que le prix d’Algorand pourrait assister à une inversion de tendance et de dynamique, et commencer à entrer dans une tendance haussière.